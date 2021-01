Para Toto Wolff, Hamilton no renovará por tres años

Toto Wolff cree que Lewis Hamilton no logrará una extensión de tres años en su nuevo contrato

Toto Wolff dio nuevos detalles sobre lo que será el nuevo contrato de Lewis Hamilton , quien aún no firmó su renovación y lleva casi un mes sin vínculo con Mercedes .

"No estamos muy lejos. ¿Cuándo? Pronto es un término flexible, pero pronto. Sabemos que la fecha límite es el día en que viajamos a Bahréin, pero para entonces ya lo habremos hecho todo" , manifestó Wolff.

En la misma línea, el austríaco indicó que no cree posible que el acuerdo sea por tres temporadas como quiere el piloto inglés. "No lo creo. Estamos discutiendo cuál es la duración correcta, así que tenemos que mantener los ojos abiertos porque el panorama está cambiando actualmente. Lewis es increíblemente importante, no solo para nuestro equipo sino también para la marca Mercedes y también es una cuestión de amistad", aseguró.