Para una perito, Nahir sufre "breves brotes psicóticos"

La licenciada Alicia Paday, la perito que realizó la evaluación psicológica solicitada por el defensor José Ostolaza, cerró la sexta audiencia y dejó una serie de títulos que sorprendieron a todos los que escuchaban los resultados de esos encuentros con Nahir Galarza, según informa El Día Online de Entre Ríos.

Según Paday, la personalidad de Nahir denota trastornos graves, con una conducta desganada, se muestra fría y distante, excéntrica, y explicó que las personas “tenemos un dispositivo que permite defendernos de la angustia” y que si la aflicción se prolonga en el tiempo “el caparazón es cada vez más duro”. En Nahir aparece una conducta compulsiva y eso se demuestra en “la necesidad continua de la imputada de mostrarse perfecta hacia el otro, buena, pulcra”. También se expresa mucha represión parental y conductas que muestran un trastorno en su personalidad.

Señaló que tiene rasgos de personalidad esquizotípica y presenta mecanismos disociativos, breves y esporádicos brotes psicóticos; y que los mecanismos de defensa que presenta se deben al deterioro de su personalidad porque “debe haber sufrido muchos hechos traumáticos”.

Paday aseguró que de su entrevista con la imputada conoció por parte de Nahir que Fernando Pastorizzo ejercía una violencia psicológica e incluso alentaba a otros al descalificación verbal. “Existe un vínculo patológico y tiene todas las características de una víctima de violencia de género”, agregó.

Pero la psicóloga se animó a ir un poco más allá de la violencia de género. Afirmó que Nahir presenta indicadores de haber sido abusada sexualmente, y que a raíz de todo lo sucedido en su vida no puede confiar y se pone a la defensiva todo el tiempo. “La baja tolerancia a la frustración es porque no tolera sufrir más”, comentó Paday.

Lisandro Beherán, fiscal de la causa junto a Rondoni Caffa, objetó fuertemente el relato de la psicóloga. Apuntó a diferencias entre lo declarado ante el tribunal por Paday y lo escrito en el informe que habló de una Nahir "abierta, reveladora y expresiva". Beherán también se sorprendió ante la idea de que una persona con todas estas características de frialdad y retraimiento pudiese tener un trabajo en la barra de un boliche, jugar al hockey y estudiar derecho con buenas notas, o cómo Pastorizzo terminó invitado por los Galarza a viajar con ellos a Río de Janeiro en el verano de 2016.

Lo cierto es que Paday estuvo sola en sus conclusiones ante el tribunal: Simón Ghiglione, el perito psiquiatra del Poder Judicial entrerriano que entrevistó a Nahir en tres ocasiones, dijo todo lo contrario.

Ghiglione, aunque no afirmó la existencia de violencia de género ya que no podía establecerla mediante la modalidad de entrevista que tuvo con Galarza, aseguró que la joven le habló únicamente de episodios de agresión verbal con Pastorizzo, no física, de los que Nahir no dio detalles como fecha y lugar, que no observó "tendencias hacia la autodestrucción" ni "anomalías en la interacción social."La existencia de cualquier rasgo de personalidad "esquizotípico" fue "descartada", según el psiquiatra.

Nahir, por otra parte, había sido entrevistada dos días después de la muerte de Pastorizzo por una psiquiatra y un psicólogo del hospital local para determinar si debía ser internada o no. Ambos especialistas declararon ante el tribunal en la jornada: afirmaron que la joven no habló en ningún momento de situaciones de victimización durante su encuentro. "Su juicio crítico era normal", aseveró la psiquiatra Yamila Horane.

