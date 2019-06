Paren todo: Pampita confesó que se habla con La China Suárez y dejó un mensaje de unidad

"Lo de la foto es algo que se viraliza en redes y empieza a crecer. Tengo entendido que era una foto vieja", arrancó Pampita. "Hablé con Eugenia y le dije, 'no te preocupes, no te enganches con esta'. Esa fue mi respuesta".

Sorprendida ante las declaraciones de Carolina, Mirtha quiso saber como era la relación con el ex Teen Angels. "¿Si hablamos? Sí, claro que hablamos. No quería decir públicamente lo que hablamos sobre la foto porque me parece que tiene que ver con la intimidad de la crianza de los chicos, y cuándo me han preguntado dije que no tenía idea".

"Mis hijos se crían en dos casas, en una está Benjamín con Eugenia y en la otra estoy yo, y todos priorizamos que puedan vivir bien en los dos lados. Somos los adultos, la prioridad son ellos. Todo lo que pasa alrededor mediático tiene que ver con nuestro trabajo", continúo y agregó que muchas veces sus frases son interpretadas de mala manera. "A veces, cuándo estoy en mi programa digo una frase y empiezan a decir, 'se la manda', pero no, no es así".

