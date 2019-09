París encendió el costado más hot de Wanda Nara

Como era de esperarse, las postales superaron rápidamente los 150 mil likes (tiene más de 5 millones y medio de seguidores) y comentarios positivos de sus allegados (tiene bloqueados los comentarios para la mayoría de sus seguidores).

La blonda se convirtió en noticia en los medios europeos durante el fin de semana, a raíz de la entrevista que su esposo dio para el Canal+. Allí, el ex delantero del Inter habló maravillas de su esposa, y hasta se mostró feliz de haberla hecho su manager. “Creo que tener a Wanda como mi agente es la mejor decisión para mi familia y mi carrera. No lo pensé dos veces. Soy alguien que trata a hombres y mujeres de la misma manera. Tengo tres hijos y dos hijas, pero los trato de la misma manera y les doy los mismos regalos”, manifestó el deportista y siguió: “He estado con Wanda durante siete años, ella es una personalidad famosa y yo también, así que somos plenamente conscientes de lo que eso implica. Eso no cambia mi forma de pensar o jugar, de lo contrario no habría marcado 150 goles con el Inter”.

Buenas noches View this post on Instagram Buenas noches A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi) on Sep 23, 2019 at 1:31pm PDT

Is coming back @criswelcomme ♀️ @kennyspalacios @137pillarsbangkok View this post on Instagram Is coming back @criswelcomme ♀️ @kennyspalacios @137pillarsbangkok A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi) on Sep 23, 2019 at 6:44am PDT

