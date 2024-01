Paro del 24: el Gobierno Nacional confirmó que descontarán el día a los estatales que adhieran

A través de una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni , confirmó que aquellos trabajadores estatales que participen del paro general del 24 de enero, no cobrarán el día. Además, reiteró que se abrió la línea 134 para quienes quieran denunciar que son amenazados para sumarse a la medida de fuerza.

"Se ha tomado la decisión de descontar el salario a todos los empleados estatales nacionales que adhieran a la medida. El salario es una contraprestación y quien no trabaje, no cobrará ", dijo Adorni en la conferencia de prensa de este jueves en Casa Rosada.

“Seguimos esperando los argumentos del por qué del paro, que no nos terminan de quedar claro”, agregó Adorni y volvió a insistir con que "aquí no existe razón para el paro, al menos las explicaciones que han dado son casi infantiles. En cuanto a términos estrictamente jurídicos, llegado el caso, habrá novedades", sumó.

Luego, recordó que ya está abierta la línea 134 para las denuncias de quienes sean amenazados para asistir a la marcha.

Por otro lado, hizo mención a Pablo Moyano quien días atrás dijo que no era necesario el DNU ni la Ley Ómnibus ya que el país estaba funcionando. Al respecto, Adorni se preguntó "qué considera él que es un país funcionando o para quienes funciona ese país que él describe".

“No, la Argentina no está funcionando, o al menos no está funcionando para la gente de bien, para la gente de trabajo que se esfuerza y para los argentinos que quieren vivir en un país mejor”, enfatizó Adorni.

marcha-cgt-2.jpg

El paro general

Se espera que la movilización de este miércoles sea amplia y masiva en varios puntos del país, con epicentro en CABA, donde incluirá una marcha al Congreso.

Allí se prevé que hablen los líderes de la CGT: Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano. Además, se sumaron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), SITraLab (Sindicato de Trabajadores de Laboratorios), el SUOR (Sindicato Único de Obreros Rurales), el SOESGYPE (Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, GNC, Playa de Estacionamiento), el CISPREN (Círculo Sindical de Prensa), el FESPROSA (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina), y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que nuclea a los gremios de Unión Ferroviaria, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Taxis, Camioneros, Dragado y Balizamiento, Vialidad, peajes y aeronáuticos, por lo que afectará al servicio terrestre y aéreo en todo el país.