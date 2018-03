Paro docente: millones de alumnos no tuvieron clases

Las cifras fueron difundidas por los gremios Suteba y FEB, principales impulsores de la huelga en este territorio, y en medida opuesta, por la Dirección General de Cultura y Educación. Esta dependencia oficial realizó un relevamiento en 12.000 escuelas y concluyó que el 47 por ciento de los docentes no asistió a clases en el inicio del ciclo lectivo 2018. “De los 12 mil servicios educativos de la provincia sólo no 346 abrieron. En total de docentes de las escuelas públicas el ausentismo fue del 47 por ciento. En educación privada hay un presentismo del 100 por ciento”, se informó desde el gobierno de Vidal.

Desde la FEB se comunicó: “El paro docente convocado para este lunes y martes registra una adhesión de entre el 85 y el 90 por ciento en la provincia de Buenos Aires”.

Salta, Tucumán, San Luis, San Juan, Santiago del Estero, Misiones y Corrientes son las provincias que sellaron un incremento salarial con los gremios docentes locales.

“Nada sería posible sin docentes, nada sería posible si no pusiesen el amor, la generosidad y la cercanía que ponen en el cuidado de los chicos”. “Las escuelas son fábricas de sueños y una comunidad mejora cuando la educación pública es una educación de calidad. Me dolieron los resultados de la prueba Aprender”.“La solución no es desconocer esos resultados, somos gente capaz y si enfrentamos el problema, sé que vamos a poder resolverlo”.Mauricio Macri, El Presidente inauguró el ciclo lectivo en Corrientes.