Paro petrolero en Vaca Muerta con bloqueos en empresas

Una de las manifestaciones se realiza por parte de un grupo de trabajadores petroleros en las puertas de Capex, en Plottier. También se registraban bloqueos en Rincón de los Sauces, así como en yacimientos donde operan las empresas Shell y Total.

Rucci se refirió al accionar de las empresas y expresó: "No hubo manera de que contesten, y en algún momento se tomaron el atrevimiento de decir que la gente está asegurada, como si eso fuera todo, si queda mutilado o pierde la vida no importa porque tienen seguro. Nosotros vamos a repudiar esto, porque no se han dignado a contestar de por qué no o cuál es la solución que proponen ellos".

Si bien aclaró que el gremio va a solicitar la intervención del helicóptero para asistir a todos los trabajadores accidentados, incluso a los empleados de empresas que no forman parte de estas seis que pagan el servicio, indicó que "no corresponde" actuar de esa manera.