Parra: "Hasta Modric y Di María le dieron un like a mi amague"

En aquel famoso partido estuvo nada menos que Enzo Francescoli en cancha. Sin embargo, el que se llevó los aplausos y opacó al gran ídolo millonario fue uno de los mejores jugadores albinegros de la historia.

“Nos sacamos una foto con él. Es cierto, fue la jugada más vistosa la mía”, admite con cierto pudor mientras celebra junto a sus compañeros de Canaya el reciente triunfo ante F7.

¿Qué recordás de la jugada? “Fueron esos segundos de lucidez, donde no la pensás, en una décima de segundo resolvés”, explica. Improvisación pura. Tan espontaneo como el video que seis años después se hizo viral y recorre el planeta.

“Tampoco fue algo planificado, por eso las repercusiones me causan mucha gracia, me provocan risa. Llegó a las redes sociales de la forma menos pensada. El partido estaba en YouTube y yo quería tenerlo, entonces le pedí a un compañero Carlos Toledo que es un capo con la tecnología y me lo mandó. Con el grupo de Canayas nos divertimos porque digo siempre ‘vamos a hacer cositas lindas’ dentro del campo y les mandé el gol. Así empezó a tomar esta dimensión y una cadena que hasta el día de hoy no termina”, relata cómo se gestó todo.

Parra no se la cree pero sabe que “tampoco es casualidad”. Quienes lo vieron brillar en La Visera, pueden dar fe de que le gustaban los firuletes. “Si lo planeas no te sale. Cuando jugaba siempre he tratado de hacer cosas así, de chilena o mitad de cancha. Una vaselina… Tampoco es casualidad. Incluso he herrado muchos goles a nivel profesional por querer hacerlos de lujo”, redondea el Chala.

El mundo hoy aplaude su magia; la de un ídolo de la región.

