"Querías que salte a... ? Yo no soy tan televisiva ni tengo la cancha que tienen ustedes. Para mi decir que son dos personas que saben muchísimo es..", intentaba explicar Tirotta cuando Mendoza la interrumpió: "Por ahí no estabas muy convencida".

"Te digo en la cara que estaba muy convencida", recalcó ella mientras Flavio lanzó con sorna "Después de tantos años Georgi...hasta protagónicos te he dado". "¿No los merecía?¿Qué tiene que ver el trabajo?", retrucó la joven que estaba lookeada de rojo.

"Vos sabés que en esta profesión no solamente es por merecer, es que te eligen...", planteó el integrante del BAR. "Pero me elegis porque te sirve y porque seguramente sabía hacer ese protagónico", contrapuso ella a los que, el bailarín deslizó: "Si pero también eras amiga de Facundo (Mazzei)". "Entonces no lo hagas ¿Me diste trabajo por ser amiga de alguien?", se apresuró a decir la coreógrafa.

"Obvio que no", contestó él y ella lo arrinconó: "Pero no entiendo, ¿yo hablé mal de vos?¿Hice algo mal?". "No es hablar mal pero si alguien me dice algo de Laura (Fidalgo) yo me pongo firme en lo que sé, a mi me hubiera gustado... Si te puse incómoda te pido disculpas", dijo Flavio.

Embed

Tras el desagradable momento, este miércoles Georgina visitó los ángeles de la mañana y contó que se fue llorando del programa. "Quizás no fue para tanto, porque ante cualquier cosa yo lloro...", comenzó diciendo la coach, pero luego reconoció: "Fue tan incómodo que me temblaba hasta el pelo".

"Quedé tan tensa que así como saqué un pie de la pista me largué todo así", manifestó haciendo referencia a sus lágrimas. "Lo que me duele es que se juega con mi laburo o con mis capacidades. Yo no tengo ni un primo, ni un tío, ni un novio, todo me lo gané audicionando. Nunca tuve un conocido que me haga la gamba para entrar", continuó indignada.

Embed