Así está el nene atropellado en Comodoro Rivadavia: "Le va a llevar de seis meses a un año volver a caminar"

El chico de seis años que el viernes pasado sufrió heridas severas al ser atropellado por una camioneta en Comodoro Rivadavia deberá afrontar una larga y compleja recuperación, según informaron los familiares. A su vez, indicaron que aún no tuvieron nuevas noticias de la mujer que conducía el vehículo que protagonizó el accidente en la ciudad petrolera de Chubut .

Después de haberse alimentado únicamente con gelatina y sopa durante los primeros días, Benjamín ya empezó a ingerir alimentos sólidos. “Va mejorando muy rápido”, indicó Ángela.

“Hoy le dieron pollo con verduras y lo toleró bien. Nos dijeron que seguramente mañana lo pasen a sala común, donde estará un tiempo para ver cómo se acomoda su organismo. Todavía sigue dolorido”, explicó la mamá.

Comodoro Rivadavia: cómo fue el accidente

El viernes pasado, Benjamín volvía a su casa en bicicleta junto a su papá, a quien había acompañado a hacer una changa. Cerca de las 21.30, en la esquina de Angel Velaz y Hernando de Magallanes, una camioneta Toyota Hilux conducida por una mujer de 54 años lo embistió, provocándole graves heridas.

Benjamín, el nene atropellado en Comodoro Rivadavia.jpg Benjamín, el nene atropellado en Comodoro Rivadavia.

“Ese día volvía de cambiar un termotanque”, contó su padre. “Veníamos del (barrio) Fuchs camino al San Cayetano. Él, como siempre, iba al lado mío y cuando veníamos por Estados Unidos y doblamos en Magallanes, durante los cinco segundos en que me descuidé pensando en qué comprar para cocinar, Benjamín avanzó jugando a correr carreras y no me dio tiempo ni a decirle que tuviera cuidado”, explicó su papá.

“La camioneta venía fuerte y me lo atropelló. Primero lo empujó y después le pasó por encima”, agregó.

Un largo camino por delante

“Tiene fracturas y una costilla quebrada que le perforó un pulmón. Finalmente no tuvo fractura de cráneo, fue sólo un hematoma”, detalló la madre.

Por las fracturas sufridas en la pelvis, Benjamín deberá afrontar un largo tiempo de rehabilitación.

“Va a tener que movilizarse en silla de ruedas. Se puede parar pero no caminar”, contó la mamá.

La familia está tratando de conseguir el dinero para la silla de ruedas que deberá usar el niño. Para eso y para costear los tratamientos que Benjamín tiene por delante, abrieron una cuenta de Mercado Pago en la que reciben donaciones de aquellos que puedan y quieran colaborar.

El alias para aportar es ayudamosabenja.mp (con un punto antes de mp y sin guiones ni signos de puntuación de ningún tipo al principio o al final).

En tanto, la mujer afirmó que la conductora de la camioneta que atropelló al nene no se comunicó con ella. “Dijo que me iba a llamar pero hasta ahora no lo hizo”, explicó.