Chubut: rastrillajes para ubicar y salvar a un lobo marino que fue visto con una tansa de pesca al cuello

Tras la difusión de imágenes del animal en las redes, recorrieron el puerto de Rawson , pero sin éxito. Piden que, si alguien lo ve, dé aviso inmediato.

La fiscalía de Chubut especializada en ambiente y delitos contra los animales inició el protocolo de emergencia para dar con el animal amenazado, hasta ahora sin éxito.

La Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE AYDA) de Chubut , creada a principios de este año, activó un protocolo de emergencia luego de que se difundieran en redes sociales imágenes de un lobo marino en el muelle de Rawson con lo que parece ser un trozo de soga o resto de red pesquera enrollado en su cuello.

El caso tuvo rápida repercusión no solo en las plataformas digitales, sino que movilizó rápidamente a los organismos de protección de fauna, ante un nuevo episodio de una realidad que suele amenazar a las especies marina: los restos de la actividad pesquera que quedan en el mar.

La fiscalía especializada dispuso una intervención inmediata junto con la Dirección de Fauna y Flora Silvestre , dependiente de la Secretaría de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable de la provincia .

Rastrillajes en busca de un lobo marino

Dos profesionales fueron enviados al sitio para realizar un barrido exhaustivo tanto en la zona del muelle como en áreas cercanas. Sin embargo, no lograron localizar al ejemplar captado en las grabaciones que circularon por Internet.

Puerto de Rawson.jpg El lobo marino en peligro fue visto en el muelle del puerto de Rawson, donde se enfocan los rastillajes.

Según explicaron las autoridades, la imposibilidad de hallarlo responde al comportamiento natural de estos mamíferos marinos, que se trasladan constantemente por diferentes sectores.

Las mareas y la naturaleza cambiante del entorno portuario también complicaron la búsqueda.

Pedido a la población en Chubut

Ante la situación y la falta de resultados del primer intento para rescatar al animal, desde la UFE AYDA hicieron un llamado concreto a los vecinos para que informen de inmediato si vuelven a avistar al animal o detectan situaciones similares. Los números de contacto habilitados son 280-4625169 y 280-4856694.

También se pueden comunicar con la Dirección de Fauna y Flora Silvestre al 280-4670760 para reportar este tipo de emergencias vinculadas a la vida silvestre en Chubut.

Las autoridades remarcaron la importancia de que, si el lobo marino reaparece, quien lo vea brinde la ubicación exacta de forma urgente. Este dato resulta clave para que los equipos técnicos puedan llegar rápido y ejecutar las maniobras de rescate necesarias sin poner en riesgo al animal.

El participacion activa de la comunidad fue señalada en el comunicado como un factor esencial para resguardar la fauna silvestre y evitar que este tipo de incidentes deriven en consecuencias fatales o daños irreversibles al ecosistema.

Un caso muy similar: el rescate de un elefante marino

Los incidentes con animales que sufren las consecuencias de la basura en el mar, y específicamente de los elementos de pesca, se repiten en las costas de la Patagonia, y no únicamente en puertos pesqueros.

En junio del año pasado, por caso, la Red de Fauna Costera de Chubut difundió en las redes sociales el video de un procedimiento que montó en la Peninsula de Valdés para salvar a un elefante marino seriamente amenazado por una tansa que se enredó alrededor de su cuello, en un caso muy similar al del lobito de Rawson.

Embed

Según el informe que acompañó las imágenes del equipo que se ocupa por proteger a animales silvestres en Chubut, luego de recibir aviso de la situación acudieron a Punta Cantor, en Caleta Valdés, donde hay una colonia de ejemplares de de la especie y alguien había notado el riesgo en el que se encontraba el animal.

En el video que horas después fue subido a la página de Facebook de la agrupación, se indica que fue el Jefe de Guardafaunas, Marcelo Franco, el encargado de lograr con éxito la liberación del animal, en una hábil y complicada maniobra, de la que fue capaz gracias a que “cuenta con gran experiencia en dar respuesta a estos casos”.

En las imágenes se ve claramente cómo la tansa ejerce presión y amenaza con cortar al animal, hundiéndose en el cuello, mientras el especialista intenta, con una vara que tiene un elemento cortante en un extremo, liberarlo de la amenaza. Algo que, pese a las reacciones defensivas del enorme animal, logra con increíble pericia.

Según piensan los integrantes de la Red de Protección, se trataba de una línea de pesca con la que el elefante marino se enredó, “otra muestra más de cómo impactan los residuos marinos en el ambiente y en la fauna”, según sostuvo la organización.