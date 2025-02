Chubut tiene nuevo juez de la Corte provincial con fuerte respaldo de la Legislatura

Desde el oficialismo respondieron que el pedido era una “fantochada” ya que el tema se venía tratando largamente en comisión y nunca se plantearon objeciones en este sentido. Hubo una moción del oficialismo para continuar con la sesión que fue aprobada.

Despierta Chubut, en tanto, pidió luego un cuarto intermedio que permitiera a los diputados revisar los pliegos, solicitud que fue rechazada, y se avanzó en el tratamiento.

El pliego de Giacomone se votó con las gradas vacías, ya que también se rechazó un pedido para que se dejara entrar público. Resultó aprobado con los votos favorables de los 23 diputados presentes, de los bloques Despierta Chubut, PICH, Familia Chubutense y Cuatripartito de Arriba Chubut.

De este modo, se superó con holgura los 18 votos de la mayoría especial que se requería para la designación del nuevo ministro del STJ chubutense. Los ausentes fueron cuatro: Tatiana Goic, Gustavo Fita, Norma Arbilla y Santiago Vasconcelos, según precisó ADN Sur.

La sesión prosiguió con la aprobación de los pliegos en otros cargos de la justicia provincial, como el de Fiscal General para la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública para las ciudades de Trelew y Rawson, en el que se designó a Lucas Agustín Papini, mientras que el pliego de Juan Leonardo Cheuqueman Levill fue aprobado como Fiscal General para la ciudad de Rawson, y Alejandro Nicolás Varas, como Defensor Público Penal de Comodoro Rivadavia.

Definiciones del nuevo juez supremo de Chubut

Giacomone había expuesto ante la Cámara en otra sesión especial realizada el martes a partir del mediodía en el palacio legislativo en Rawson, donde dio su mirada del Poder Judicial y respondió preguntas de los legisladores sobre temas de actualidad.

La sesión, que como la de este jueves fue presidida por el vicegobernador Gustavo Menna, formaba parte del procedimiento de selección de los miembros de la Corte Provincial. Lo siguiente fue la aprobación del pliego del ex fiscal de Estado en comisión y su tratamiento en el recinto.

Juez Giacomone - STJ Chubut.jpg Andrés Giacomone, nuevo ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

Durante algo más de una hora, Giacomone habló con una respuesta única para las 78 preguntas que le habían adelantado los legisladores, hablando sobre el presupuesto del Poder Judicial, la relación de la Justicia con los demás poderes del Estado, el rol que desempeñan los jueces, la creación de nuevos fueros y la capacidad de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía.

Además, dejó algunas definiciones sobre algunos temas calientes de la agenda actual, vinculados a cuestiones de la Justicia, como la figura del femicidio, la baja en la imputabilidad de menores y la ley de Ficha Limpia.

Entre sus definiciones más generales, Giacomone consideró que “la sociedad está esperando una respuesta rápida de la Justicia” y al respecto agregó que “sin buscar responsables, hoy no se está logrando”. Para el nuevo ministro de la Corte, es imperioso acelerar algunos procesos, especialmente en casos puntuales como los Juzgados de Familia, para llegar mejor a la ciudadanía.

«Dentro de procesos de Familia, si bien la ley regula ciertos aspectos que tienen que ver con cuestiones procesales, todo lo no regulado se remite al Código Procesal y Comercial. Si hay un juicio de alimentos, lo podemos resolver en uno o dos meses; ahora los incidentes que tienen que ver con las cuotas alimentarias capaz estamos dos años regulándolos. Algo similar pasa con los procesos laborales», indicó.

Nuevos fueros en Chubut

Respecto a la creación de fueros, y vinculado con la agilidad de procesos, el ex Fiscal de Estado opinó que hay que definir prioridades en función de la cantidad de causas acumuladas.

Con esa lógica, no le pareció tan urgente la creación de un fuero ambiental, un aspecto que igualmente consideró importante. “No creo que se justifique la creación de un fuero Ambiental, pero sí que alguno de los existentes debería absorber esa materia. Pero la cantidad de causas no amerita un fuero específico”, argumentó.

En cambio, planteó la premura de que exista uno dedicado a las causas de Género. «Se está avanzando desde el STJ en la relación entre el fuero de Familia y el fuero Penal para establecer protocolos rápidos que den respuesta rápida», ejemplificó.

Durante las repreguntas de los diputados, Giacomone evitó opinar sobre declaraciones puntuales del gobernador Ignacio Torres y del presidente Javier Milei sobre temas de la agenda actual, escudándose en que no podía hacer juicio anticipado de esos temas cuando estaba eventualmente a punto de ser nombrado juez del STJ.

Femicidio e imputabilidad de menores

Sin embargo, sí habló de esas cuestiones en términos generales. “No estoy de acuerdo con la eliminación del femicidio. Es una discusión política, y desde un punto de vista político personal no estoy de acuerdo”, manifestó.

Además, consideró que la baja de la edad de imputabilidad no es la solución al problema de la delincuencia. “Considero que si pensamos que cambiando la baja de imputabilidad solucionamos lo que tiene que ver con la delincuencia juvenil, no va por ahí. La baja de imputabilidad no soluciona el problema, una ley no va a modificar la realidad”, aseguró.

javier milei disertacion bid Ante los diputados de Chubut, el nuevo juez evitó opinar sobre declaraciones del presidente Javier Milei sobre la figura del femicidio, aunque posteriormente dijo que, "como posición personal", está en contra de su eliminación.

Otro de los temas que le plantearon fue el de la ley de Ficha Limpia que sancionó la Legislatura del Chubut. “No quiero prejuzgar, sí tengo que dejar sentado que todos los derechos son pasibles de ser reglamentados, incluso los derechos políticos”, evitó pronunciarse.

Giacomone se mostró en contra del denominado «activismo judicial», como algunos diputados llamaron a la intromisión de los jueces en la definición de políticas públicas que no le corresponden.

“El Poder Judicial lo que hace es resolver controversias. Si activismo judicial es la posibilidad de reemplazar políticas públicas del Ejecutivo o el Legislativo, mi respuesta es negativa”, dijo sin dejar lugar a dudas.

Pero a la vez y en sentido inverso, dejó claro que a su entender toda acción política es judiciable. “No puede ser analizada la cuestión política en sí, pero sí puede ser analizado si el procedimiento estuvo conforme a derecho, si se respetó el derecho a la defensa. ¿Existen políticas no judiciables de manera absoluta? No”, contestó a otra de las repreguntas.

Giacomone también se pronunció a favor de que, salvo casos excepcionales, los expedientes judiciales deben ser de acceso público. “Como norma deben ser públicos y creo que la ciudadanía tiene que tener acceso a aquellos que no sean considerados reservados. Tenemos que discutir por qué se hacen anónimas algunas sentencias. Considero que hay que discutirlo”, aseguró.