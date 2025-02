Ignacio Torres le apunto al juez Guido Otranto por los incendios en Chubut: "Nos dejó regalados"

“Tenemos un sector en la Justicia Federal que es garantista y berreta , que dilata los plazos y nunca resuelve nada, que en gran parte es responsable de las miles de hectáreas y de vidas que se perdieron , porque no hacen su trabajo”, aseguró el dirigente del PRO este miércoles en diálogo con Radio La Red .

“Al juez (Guido) Otranto lo voy a denunciar y lo voy a mandar al Consejo de la Magistratura. No podemos tener jueces que se escondan abajo de la mesa, cuando tienen que estar resolviendo los temas”, fustigó.

Juez Guido Otranto El juez federal de Esquel, Guido Otranto. Télam

Y continuó: “Si nosotros hubiésemos hecho el desalojo (del Parque Nacional Los Alerces) cuando se tendría que haber hecho, en invierno, cuando estaban todos los procedimientos para poder hacerlo, hubiese sido otra la historia”.

“Nos dejó regalados, en uno de los veranos más secos de los últimos años. Parece que trabaja más para los delincuentes que para las víctimas”, cerró su argumento el gobernador.

El mandatario provincial afirmó que los incendios son intencionales y están vinculados al desalojo realizado en el comienzo de este año.

Jones Huala, un "revolucionario de café"

En ese escenario, el martes el gobernador chubutense también había apuntado contra Facundo Jones Huala, el referente de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a quien el Gobierno de Chubut denunció penalmente por “instigación a cometer delitos” luego de que se viralizó en las redes un video en el que, durante la presentación de un libro, el dirigente avalaba “los atentados incendiarios y los sabotajes” dirigidos contra el Estado y el sistema capitalista: "Contra terratenientes sí, pero no contra nuestro entorno", dijo.

"Acá podemos ver a Jones Huala mostrándose como lo que realmente es: un delincuente, un chanta y un terrorista", disparó el gobernador desde su cuenta de la red social X.

"Un miserable con delirios revolucionarios de café. Un delirante que no representa ninguna causa justa, y encima llama al levantamiento en armas, desconociendo al Estado Argentino y reivindicando atentados que se cobraron ya una vida, y que provocaron que más de 170 familias de nuestra Cordillera lo perdieran todo", escribió el gobernador.

jones huala En un video que se filtró recientemente en las redes, Jones Huala avaló los incendios y sabotajes cuando son dirigidos contra el "sistema capitalista" y los "terratenientes", pero no contra "nuestro entorno".

"Lo advertimos antes y lo repetimos ahora: este Gobierno no va avalar ningún llamado a la violencia, y no vamos a permitir que nadie intente intimidarnos, amenazando y poniendo en riesgo la vida de los chubutenses”, continuó.

Y cerró con un desafío directo al líder de la RAM: “Y a vos, Jones Huala, te lo digo bien claro: no representás ninguna causa, no te respalda ninguna comunidad Mapuche Tehuelche y los únicos que te siguen son los delincuentes y delirantes como vos. No te tenemos miedo y te vamos a caer con todo el peso de la ley", advirtió.

En la entrevista radial, además, marcó un fuerte contraste con la gestión anterior en Chubut. “El Gobierno provincial anterior no digo que adhiera a la RAM, pero se lavaba las manos. Se hacían los distraídos”, aseguró.

En el mismo sentido, habló de un apoyo velado del kirchnerismo a la organización mapuche radicalizada. “Había una connivencia; se ideologizaba un delito. Hay abogados que los defienden, que militan activamente y que, en el gobierno anterior, recibían financiamiento y estaban avalados”.