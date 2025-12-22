Cómo es el nuevo mirador de la cascada en el Parque Nacional Los Alerces

Lo inauguraron esta primavera, en el sendero de la cascada Irigoyen, a 50 kilómetros de Esquel . Qué caminatas de baja dificultad se pueden hacer en esa área.

El P arque Nacional Los Alerces , en la provincia de Chubut , presenta un nuevo atractivo para quienes vayan a visitarlo durante esta temporada de verano.

Se trata del mirador de la emblemática cascada Irigoyen uno de los sitios naturales más visitados de la región. Inaugurado durante los primeros días de la recién finalizada primavera de 2025, llega la primera temporada alta para este espacio diseñado con el objetivo de ofrecer una vista panorámica de la cascada con comodidad y seguridad.

El nuevo mirador está ubicado en la senda que conduce al salto. Fue construido con materiales amigables con el entorno y respetando el paisaje natural del lugar.

La cascada se encuentra a solo 6 kilómetros de Villa Futalaufquen y unos 50 kilómetros de la ciudad de Esquel, al costado de la Ruta 71, rodeada de un paisaje que combina vegetación y el imponente salto de agua, generando un rincón mágico perfecto para fotos y caminatas relajadas.

Junto al acceso hay un estacionamiento y frente al inicio del sendero también hay un área de camping agreste.

Un recorrido al alcance de todos

La obra del mirador forma parte de una serie de mejoras planificadas en el Parque para facilitar el acceso a áreas naturales y promover el turismo sustentable.

Desde la inauguración, el Parque Nacional Los Alerces invitó a la comunidad a acercarse y disfrutar del lugar. “Queremos que todos puedan vivir la experiencia de contemplar la cascada desde este nuevo punto de observación, que fue pensado para garantizar una visita segura y placentera”, destacaron.

El ingreso al mirador está habilitado todos los días. Las autoridades del parque recomiendan que los visitantes lleven calzado cómodo y seguro, y pidieron respetar las indicaciones del sendero y no dejar residuos.

La cascada Irigoyen, situada en el corazón del Parque Nacional, es una pequeña pero impresionante caída de agua que cobra más vida durante la primavera gracias al deshielo de los cerros circundantes.

El sendero que conduce a la cascada es de baja dificultad, por lo que se convierte en una opción ideal para aquellos que desean una caminata corta pero gratificante.

Otros senderos del Parque Nacional Los Alerces

El primer tramo del sendero, a través del cual se accede al nuevo mirador, es un paseo corto y accesible que se extiende a lo largo de unos 300 metros. En condiciones normales se puede recorrer en aproximadamente 15 minutos, en una senda de baja dificultad.

El parque, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es hogar de una biodiversidad única, y la cascada Irigoyen no es una excepción.

Alrededor del curso de agua, helechos y musgos prosperan gracias a la constante humedad, y aves como el huet-huet y el chucao llenan el aire con su canto.

La cascada Irigoyen se encuentra en la zona Centro del Parque Nacional que, entre otros senderos de dificultad media y baja, también tiene los que llevan a las pinturas rupestres (823 metros de extensión), la senda por el bosque hasta Puerto Limonao (3 kilómetros), Laguna Larga (4 kilómetros), y la del Viejo Lahuán en la que se puede observar un alerce de 800 años (2 kilómetros).