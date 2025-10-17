Elecciones 2025 en Tierra del Fuego: quiénes son los candidatos y qué listas competirán

El 26 de octubre los fueguinos votarán con Boleta Única de Papel para elegir senadores y diputados nacionales. Ocho listas competirán en Tierra del Fuego.

El próximo d omingo 26 de octubre de 2025 se celebrarán las elecciones legislativas nacionales en Argentina. En esta jornada, los ciudadanos votarán para renovar parte del Congreso nacional.

En estas elecciones se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados . El reparto de estas bancas se hace por distrito (provincia) en base al sistema proporcional (método D’Hondt) y un umbral mínimo de participación.

También se renovarán 24 de las 72 bancas del Senado . En esta oportunidad, solo ocho distritos renovarán sus tres escaños (dos para la primera fuerza y uno para la segunda).

En la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se elegirán tres senadores nacionales y dos diputados nacionales, y competirán ocho listas.

En esta ocasión, los ciudadanos utilizarán el nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP), que reúne todas las fuerzas políticas en una sola hoja y reemplaza las tradicionales boletas partidarias.

Las listas y sus principales candidatos en Tierra del Fuego para estas elecciones 2025

El Frente Patriota Federal (95) encabeza su lista de senadores con Horacio Javier Sotomayor y Viviana Alejandra Lens, mientras que para diputados propone a Leandro Emanuel Robledo y Viviana de Lourdes Salamanca.

El Movimiento al Socialismo (MAS) (13) no presenta candidatos en esta elección para senadores, mientras que para diputados nacionales lleva a Mónica Blanco y Eduardo Juan Cenatiempo.

Por su parte, Provincias Unidas (502) lleva como candidatos a Pablo Daniel Blanco y Dolores Gladys Moreno para el Senado, y a Federico Bilota y Viviana María Rodríguez para Diputados.

Desde el Partido Frente Grande (41), la fórmula para el Senado está encabezada por Rogelio M. Barón y Rosa G. Erramuspe, mientras que para Diputados los postulantes son Walter J. Ramírez y Vanina M. Aguiar.

El frente Defendamos Tierra del Fuego (501) presenta a Gastón Alejandro Díaz y Ana Paula Cejas como candidatos a senadores, y a Guillermo Daniel Loffler y Débora Johanna Galichini para diputados.

La Fuerza Patria (503) impulsa a Cristina López y Federico Runín para el Senado, y a Paulo Agustín Tita y Paola Mancilla para la Cámara baja.

La Alianza La Libertad Avanza (504) postula a Agustín Coto y Belén Monte de Oca como candidatos a senadores nacionales, y a Miguel Rodríguez y Analia Fernández como diputados.

Finalmente, el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (505) lleva a Hugo Iglesias y Naty Martínez como candidatos al Senado, y a María Meza y Ulises Gómez Fuentes para Diputados.

La votación se desarrollará entre las 8 y las 18 horas en toda la provincia.

Debuta la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

Una de las grandes novedades de este proceso electoral será la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país. Este sistema, ya utilizado en varias provincias, agrupa en una sola hoja oficial a todas las listas y candidatos habilitados.

La reforma fue sancionada mediante la Ley 27.781, con el objetivo de mejorar la transparencia y la organización del proceso electoral.

El votante deberá marcar con una lapicera el casillero correspondiente al partido o candidato elegido. Luego, doblará la boleta y la colocará en la urna. El objetivo de este cambio es reducir costos, evitar el robo de boletas y simplificar el recuento.

La Boleta Única mostrará por separado las categorías de Senadores y Diputados, con la identificación de cada lista, logo y foto de los primeros candidatos.

Qué documentos son válidos para votar en las elecciones 2025

Podrán votar todos los ciudadanos mayores de 16 años que figuren en el padrón electoral y presenten un DNI válido.

Los documentos aceptados son:

DNI libreta celeste o tarjeta.

DNI tarjeta digital.

No se aceptan documentos anteriores ni fotocopias. Es importante que el DNI sea igual o posterior al que figura en el padrón.

Recomendación para los votantes en estas elecciones 2025

La Cámara Nacional Electoral aconseja consultar el padrón definitivo antes del día de la votación en www.padron.gob.ar para conocer la escuela y mesa correspondiente.

Además, se recomienda familiarizarse con el diseño de la Boleta Única antes del comicio, ya que es la primera vez que se utilizará en una elección nacional.