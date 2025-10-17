Elecciones 2025: todos los candidatos que aparecen en la Boleta Única de La Pampa
Los pampeanos votarán el 26 de octubre con Boleta Única de Papel para elegir tres diputados nacionales. Son cinco las listas que competirán.
El domingo 26 de octubre de 2025, los ciudadanos de La Pampa participarán en las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovarán los representantes de la provincia en la Cámara de Diputados de la Nación.
En estas elecciones se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados. El reparto de estas bancas se hace por distrito (provincia) en base al sistema proporcional (método D’Hondt) y un umbral mínimo de participación.
También se renovarán 24 de las 72 bancas del Senado. En esta oportunidad, solo ocho distritos renovarán sus tres escaños (dos para la primera fuerza y uno para la segunda).
Por primera vez, el voto se emitirá mediante la Boleta Única de Papel (BUP), el nuevo formato que reúne todas las opciones políticas en una sola hoja. Este sistema busca agilizar el conteo, reducir el gasto público y garantizar igualdad de condiciones para todas las fuerzas.
Los pampeanos deberán marcar con lapicera azul o negra el recuadro de su preferencia, doblar la boleta y depositarla en la urna. En caso de marcar más de una opción, el voto será nulo.
La Pampa decide las elecciones 2025 entre cinco listas
En total, cinco listas competirán por las tres bancas pampeanas que están en juego en la Cámara de Diputados.
La boleta comienza con el Frente Defendemos La Pampa (503), encabezado por Abelardo Ferrán como primer candidato, acompañado por Varninia Marín “Lichi” y Cefe Almudevar.
Le sigue la Alianza La Libertad Avanza (501), que postula a Adrián Osvaldo Ravier como primer candidato, junto a Adriana Vanesa García y Martín Matzkin.
Por su parte, el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (502) presenta a Claudia Eugenia Lupardo, acompañada por Lucas Mateos Montigel y Sandra Marisa Pérez.
El cuarto espacio es Cambia La Pampa (504), que lleva como primer candidato a Federico Guidugli, seguido por María Eugenia Forte y Néstor Omar Beltrán.
Finalmente, cierra la boleta el Movimiento al Socialismo (MAS) (13), encabezado por Ayelén Pilcic, junto a Cristian Santiago Bustamante y Antonella Gaitán.
La votación se desarrollará entre las 8 y las 18 horas, y los resultados definirán quiénes ocuparán las bancas pampeanas en el Congreso a partir del 10 de diciembre de 2025.
Debuta la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025
Una de las grandes novedades de este proceso electoral será la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país. Este sistema, ya utilizado en varias provincias, agrupa en una sola hoja oficial a todas las listas y candidatos habilitados.
La reforma fue sancionada mediante la Ley 27.781, con el objetivo de mejorar la transparencia y la organización del proceso electoral.
El votante deberá marcar con una lapicera el casillero correspondiente al partido o candidato elegido. Luego, doblará la boleta y la colocará en la urna. El objetivo de este cambio es reducir costos, evitar el robo de boletas y simplificar el recuento.
La Boleta Única mostrará por separado las categorías de Senadores y Diputados, con la identificación de cada lista, logo y foto de los primeros candidatos.
Qué documentos son válidos para votar en las elecciones 2025
Podrán votar todos los ciudadanos mayores de 16 años que figuren en el padrón electoral y presenten un DNI válido.
Los documentos aceptados son:
- DNI libreta celeste o tarjeta.
- DNI tarjeta digital.
No se aceptan documentos anteriores ni fotocopias. Es importante que el DNI sea igual o posterior al que figura en el padrón.
Recomendación para los votantes en estas elecciones 2025
La Cámara Nacional Electoral aconseja consultar el padrón definitivo antes del día de la votación en www.padron.gob.ar para conocer la escuela y mesa correspondiente.
Además, se recomienda familiarizarse con el diseño de la Boleta Única antes del comicio, ya que es la primera vez que se utilizará en una elección nacional.
