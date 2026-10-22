Salieron a controlar paquetes enviados a Comodoro Rivadavia y en un local céntrico detectaron varios sospechosos. Tras abrirlos, esperaron a los destinatarios.

Encomiendas que llegan "cargadas" a la Patagonia: lo que encontró la policía en una oficina de correo.

La Policía del Chubut secuestró marihuana , caramelos con cannabis y municiones de armas de fuego que viajaban en encomiendas con destino a Comodoro Rivadavia .

Los hallazgos se produjeron en dos procedimientos, el sábado 17 de octubre de 206 y el martes 20 , en la misma empresa de paquetería ubicada en pleno centro de la ciudad petrolera de Chubut .

La División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales informó que los procedimientos se enmarcaron en operativos conjuntos con personal de ARCA-Aduana, en empresas de correo y paquetería. Y también hubo controles en la terminal de ómnibus .

Los paquetes sospechosos se detectaron con escáneres y con perros entrenados para identificar estupefacientes.

En todos los casos intervino la Unidad Fiscal Federal, que gestionó las autorizaciones judiciales para poder abrir las encomiendas que despertaron sospechas por reacciones de los perros o por objetos de metal detectados con los escáneres de la policía.

El olfato de Zeus y Rose

El primer procedimiento fue el sábado 17 de octubre, en una empresa de paquetería de la calle Sarmiento.

Allí, los perros Zeus, de la División Drogas, y Rose, de ARCA-Aduana, marcaron dos cajas destinadas a personas de la ciudad.

Un escáner móvil de ARCA respaldó la sospecha.

Las bolsas ziploc con marihuana que halarron dentro de una encomienda en Chubut.

Con la autorización del juez federal de garantías, se abrieron los paquetes y se constató la presencia de cannabis sativa, con un peso total de 115 gramos.

Cuando los destinatarios se presentaron a retirar las cajas, quedaron notificados en libertad por una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 de estupefacientes.

La sustancia prohibida fue secuestrada.

Una encomienda con 600 cartuchos

En el mismo operativo, el escáner detectó otra encomienda cuyo contenido metálico era compatible con municiones de armas de fuego.

Como en el otro caso, tras obtener la orden judicial correspondiente se abrió el paquete.

Adentro había ocho cajas de cartuchos, con un total de 600 cartuchos. La mitad eran de calibre 9 milímetros, y contenían 400. En las otras cuatro, había otros 200 cartuchos calibre 38.

Una de las cajas con cartuchos de armas de fuego que fueron decomisadas en la oficina de encomiendas céntrica de Comodoro Rivadavia.

Según se informó, el envío constituía una presunta infracción a la Ley Nacional 20.429 de armas y explosivos.

El motivo es que la empresa de paquetería no está habilitada para transportar esos elementos bajo las condiciones de seguridad requeridas.

El destinatario también fue notificado cuando se presentó a retirar la encomienda.

Tres días después, caramelos con cannabis

El segundo procedimiento se realizó en la mañana del martes 20 de octubre, nuevamente en la misma empresa.

En esta oportunidad Intervino Daysi, una perra de la División Drogas de Comodoro Rivadavia, que realizó una marcación pasiva sobre un paquete con destino a la ciudad.

Tras comunicarse con la Unidad Fiscal Federal y recibir la autorización para abrir la encomienda, los efectivos hallaron 110 gramos de cannabis sativa distribuidos en cuatro bolsas tipo ziploc de color verde.

Pero además había paquetes de caramelos de goma cuyo test de campo dio positivo para la presencia de cannabis.

Paquetes de caramelos de goma: en un test dieron positivo para cannabis.

Como en los casos anteriores, la sustancia fue secuestrada y el destinatario quedó notificado en libertad por una presunta infracción a la Ley de estupefacientes 23.737.

Desde la División Drogas Peligrosas destacaron que los resultados son producto del trabajo conjunto entre la Sección Antinarcóticos de la Policía del Chubut y el personal operativo de ARCA-Aduana.