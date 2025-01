Estafa a la solidaridad: la denuncia de un ex concejal de Neuquén y la reacción de Franco Colapinto

"lo que hizo fue publicar un flyer de mi hijo, pero borrando los datos bancarios. Y luego, hizo un segundo posteo con la información de las cuentas cambiada, pero usando mi nombre y el alias original TodosPorNicanor", denunció la mujer en declaraciones a Comodoro 24.

nicanor

Indignación en el ambiente

La situación no solo generó malestar en esa ciudad de la provincia de Chubut, sino también en el ambiente automovilístico, donde el propio Ponte se encargó de mandar mensajes a distintos pilotos pidiendo ayuda para el nene que debía ser tratado en el hospital Garrahan.

El expiloto de TC y ex concejal en Neuquén, Camilo Echevarria, contó en X que "acabo de comunicarme con la mamá de Nicanor, no le llegó la $. @MartinPonte85 donde estás que no respondes?? Pedir $ para un nene que tiene una enfermedad y quedársela, no se puede ser tan miserable..... dejo video de captura de pantalla".

En la publicación se puede escuchar a Ponte invitarlo a "romper el chanchito" y pedirle una colaboración para Nicanor e incluso le advierte que "muchas personas hacen esto para hacer un mal, por lo que si llegas a desconfiar te paso el mío (en relación a los datos de la cuenta bancaria) y con eso te quedas tranquilo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/francolapinto/status/1880656432183541821?s=46&partner=&hide_thread=false Te juro que no puedo creer como se puede ser así de malo — Franco Colapinto (@FranColapinto) January 18, 2025

El posteo de Camilo Echevarría tuvo distintas reacciones, y hasta el piloto de Fórmula Uno, Franco Colapinto, respondió el mensaje. "Te juro que no puedo creer como se puede ser así de malo", sostuvo en relación con la presunta actitud de Martín Ponte.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TinoCLeclerc/status/1880594459899121759&partner=&hide_thread=false Al final era verdad que Martin Ponte le cagó plata a una mamá que estaba recaudando fondos para curar la leucemia de su hijo. Lo peor es que se la gastó en apuestas. Y además le debe plata hasta a Agustin Canapino.



Es increíble, gracias a que lo rajaron de todos lados pic.twitter.com/7Zr2vdsYsh — Tino (@TinoCLeclerc) January 18, 2025

Franco Colapinto se sumó a la movida solidaria

Conocida la situación, el flamante piloto de Alpine, Franco Colapinto, se puso al frente de la campaña de ayuda a Nicanor. En las redes sociales pidió "Ayudémoslo, ¿alguien tiene el teléfono de la madre?"

De acuerdo a lo que trascendió, tras la difusión se logró recaudar el dinero necesario para que el niño y su familia viajarán a Buenos Aires, y avanzarán con el tratamiento médico necesario.

La familia tiene turno para este lunes 20 de enero en el hospital Garrahan, donde el nene deberá recibir 10 sesiones de radioterapia. Creen que sería tres meses en Buenos Airees, por lo que necesitaban recaudar fondos para poder trasladarse e instalarse ese tiempo en Buenos Aires.

En tanto, nada se sabe ni dónde está, Martín Ponte, quien fue apuntado por la presunta estafa. Sus redes sociales no tienen actividad desde mediados de diciembre pasado.