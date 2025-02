Incendios en Chubut: "Está científicamente probado que el fuego fue intencional", dijo un fiscal

“Está determinado científicamente , por los peritos, que los incendios fueron intencionales y que no hubo ninguna acción de un rayo o algo vinculado a la naturaleza, sino que hubo una intención humana que inició una llama libre, con acelerante o combustible, donde se inició el fuego y a partir de ahí se originó todo el daño al ambiente y las viviendas”, sostuvo.

El tipo de delito que se investiga es el de incendio con estrago, que prevé penas de 3 a 10 años de prisión, elevándose a 15 años en caso de que haya puesto en riesgo la vida de personas y hasta 20 años cuando se verifica el desenlace de personas fallecidas.

DiazMeyer.jpg Carlos Díaz Meyer, fiscal general de Chubut.

“Estamos buscando a los autores, hay unas líneas de investigación probables o posibles”, aseguró Díaz Mayer en diálogo con ADNSUR, medio que informó que el martes el fiscal participó en los allanamientos en el noreste de la provincia de Chubut vinculados con los incendios en la zona cordillerana de la provincia.

“Tenemos 5 o 6 líneas de acción abiertas y estamos investigando cada una. Está la Policía Federal trabajando también en el tema y no descartamos ninguna hipótesis”, amplió luego de los procedimientos realizados en casas particulares de integrantes de la comunidad mapuche-tehuelche, y en una radio comunitaria, en los que fue arrestada una mujer que está alojada en una sede policial de Esquel, aunque no hay ningún tipo de información oficial al respecto.

"Sin indicios" de los autores

Más allá de los allanamientos, Mayer admitió que hasta el momento no hay indicios de posibles sospechosos de iniciar las llamas en los casos de Epuyén y El Pedregoso.

El fiscal explicó que si bien se detectaron algunas manifestaciones en redes sociales que sindican a posibles responsables, ninguna resulta elemento suficiente para accionar judicialmente contra quienes las publicaron.

Anteriormente, Meyer había informado en declaraciones a FM La Cordillera que en el caso de El Pedregoso hubo detenidos y a uno de ellos se le había dictado prisión preventiva por 15 días, hasta tanto la Justicia pudiera determinar “qué lo llevó a prender fuego a las 2 de madrugada” en un área de bosques. Se trata de un hombre que estaba junto con su hijo al momento de iniciar las llamas.

Sin embargo, el fiscal no volvió a referirse a ese sospechoso en sus nuevas declaraciones. “Lo importante es ir con pie de plomo porque hay que ir paso a paso y firme para no arriesgar ninguna parte de la investigación que se pueda caer”, había dicho en sus declaraciones previas cuando le consultaron por la liberación de seis sospechosos de iniciar el fuego en El Bolsón, en Río Negro, y prefirió no opinar de una causa que se lleva adelante en otra provincia.

Pedregoso2.jpg El incendio en El Pedregoso terminó de ser controlado el ultimo martes 11 de febrero.

En sus nuevas declaraciones públicas, el fiscal ahora puntualizó que en la investigación se busca determinar si el fuego puso en riesgo la vida de los vecinos y pobladores rurales, que sufrieron pérdidas muy graves y en muchos casos quedaron directamente sin nada.

El drama de los incendios en Chubut

El incendio en Epuyén se inició cerca del mediodía del 14 de enero y se prolongó hasta fin de mes, cuando continuaban las tareas para mantener controladas las llamas que consumieron más de 3.000 hectáreas, además de 56 viviendas que fueron totalmente destruidas, dejando a sus familias sin techo.

Otras 18 casas sufrieron daños parciales y hubo chacras y galpones consumidos por el fuego, provocando la muerte de animales y pérdidas de pasturas y herramientas de trabajo, totalizando un centenar de propiedades gravemente afectadas, como parte de un drama que posteriormente se repitió en otras zonas cordilleranas como El Bolsón, en Río Negro, con proporciones alarmantes y que por estos días siguen amenazando áreas pobladas.

El incendio de El Pedregoso, que terminó de ser controlado en las últimas horas, estuvo en cambio más focalizado y no se expandió tanto: quemó alrededor de 84 hectáreas.