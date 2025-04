La mamá de dos hermanitas que murieron en la ruta 3, durísima con la jueza tras la pena al culpable del choque

“No duermo porque tengo mucho dolor. A mí la vida se me ha fracturado, pero no tengo odio con nadie. Sólo desearía que usted, señora jueza, tenga la conciencia despierta para poder aplicar esos míseros 6 años” de prisión. Esas habían sido las palabras de Estefanía León en la audiencia de cesura de pena para Walter March, empresario hotelero de Chubut condenado por provocar el accidente de la ruta 3 que les costó la vida a las dos hijitas de la mujer, al igual que a su ex pareja y padre de las criaturas y a una tía de las nenas.