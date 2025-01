La terminante decisión que tomó el hombre agredido por guardavidas en la playa de Chubut y quién lo respaldará

Maliqueo llamó para que lo defienda en este caso a Federico Massoni , ex ministro de Seguridad chubutense.

Al parecer, es lo que hicieron cuando ambos llegaron a la Fiscalía de Rawson, según informó ADN Sur.

Patricia Cárcamo, funcionaria de Fiscalía, seguirá tomando testimonios, después de escuchar la declaración de un testigo que se presentó en las últimas horas de manera espontánea.

Este martes, recibirá a la mujer de Maliqueo y su hija embarazada, quien fue una de las personas que intentó calmar la situación el día de las agresiones.

El hombre agredido en la playa de Chubut: "Los moretones no desaparecen"

Pese a que el hecho sucedió hace poco más de una semana, Maliqueo aseguró que todavía tiene secuelas físicas por los golpes de los guardavidas.

"Me rompieron la boca, la pierna me quedó toda hinchada y los moretones todavía no desaparecen", afirmó.

Según se supo, el hombre continuará realizando se estudios médicos, mientras sigue tomando medicación por sus problemas de presión.

Piñas entre guardavidas y un bañista: los motivos

La del domingo 5 de enero era una tarde tranquila en Playa Unión, pero el asunto se puso espeso cuando los guardavidas le pidieron a Maliqueo que saliera del agua en un lugar donde, explicaron está prohibido bañarse.

Es que, momentos después, se generó una situación por demás tensa que escaló con el correr de los puntos, hasta el punto en que guardavidas y el bañista se trenzaron a golpes.

Pelea entre un bañista y guardavidas en Playa Unión La hija del veraneante dijo que los guardavidas provocaron la pelea.

La hija de Maliqueo, aquella vez, culpó a los socorrristas por el incidente. “La pelea empieza por las provocaciones de los guardavidas”, dijo la mujer, que pese a estar embarazada intercedió para llevarse a su papá del lugar y que la situación violenta termine.

“Él escuchó el silbato, pero de muy mala manera uno de los guardavidas le dijo 'vos, pelotudo, salí del agua, te estamos llamando a vos', y lo sacaron. En el video se puede ver cómo lo quieren retar como si fuera un muchachito y es un hombre de 60 años”, denunció.

Por su lado, el jefe del Cuerpo de Guardavidas, Luis Torres, dio su versión: “El señor no quiso entender que era peligroso, se hablaron de mala manera y después llegó a algo que no deseamos, se tiraron un par de piñas”.

Damián Biss, el intendente de Rawson, dos integrantes del cuerpo de rescate serán desvinculados y otros dos recibirán una suspensión.

"Lo que ocurrió es lamentable, por eso vamos a desvincular a dos de los integrantes que fueron los que propiciaron los golpes. Hay otros dos que intentaban separar pero que estaban dentro, ellos van a ser suspendidos por algunos días", manifestó el jefe comunal.