A las piñas en un balneario de Chubut: usaron IA para crear un final alternativo

Debía ser una tarde de relajación frente al mar en Playa Unión, en las afueras de Rawson, la capital de Chubut, pero todo se desmadró cuando un grupo de guardavidas se tomó a golpes de puño con un bañista que, según ellos, no quería salir del agua en una zona peligrosa.

El hecho sucedió el domingo pasadas las 17. Según informó la Policía, se produjo luego de que los guardavidas hicieran sonar sus silbatos para que el hombre que estaba metido en el mar se retirara de ese lugar, porque se trataba de una zona reservada para deportes náuticos.

“El señor no quiso entender que era peligroso, se hablaron de mala manera y después llegó a algo que no deseamos, se tiraron un par de piñas”, comentó el jefe del Cuerpo de Guardavidas, Luis Torres, en declaraciones a FM Tu Lugar.

Lo concreto es que, según se ve en las imágenes, el hombre habla con un guardavidas, con una evidente tensión entre ambos, pero en principio en buenos términos, hasta que llegan otros tres compañeros.

Al parecer, el sujeto de 60 años esgrimió que habitualmente se metía al agua en ese lugar, lo que despertó el malestar de los trabajadores. “¿Qué te vas a venir a bañar todos los días acá? Nosotros estamos todos los días”, le respondió uno de ellos. Y agregó: “Tomatelás, pancho de mierda”.

Esta última frase terminó de encender la mecha y el bañista se abalanzó sobre el guardavidas que se había dirigido hacia él en esos términos, pero no llegó a cruzarlo, aunque sí lo hizo con quien estaba dialogando momentos antes.

Primero la intención fue separar, pero la situación había escalado de tal forma, y tan rápidamente, que de un segundo a otro ambos se encontraron intercambiando golpes de puño en plena playa.

“No, no, no. Que paren, ayuden”, pidió la mujer que grababa la insólita secuencia, mientras otro guardavidas aparecía desde atrás para golpear al bañista, antes de que caiga en la arena. Un hombre de malla negra y gorra del mismo color quiso cumplir los deseos de la señora, pero no pudo cumplir el objetivo.

La hija del bañista también habló con aquel medio y responsabilizó a los guardavidas por el incidente. “La pelea empieza por las provocaciones de los guardavidas”, dijo la mujer, que pese a estar embarazada intercedió para llevarse a su papá del lugar y que la situación violenta termine.