Le quemaron la casa, le mataron a la perra y ella cree que fue alguien cercano: "El que lo hizo tenía llave"

"Tengo mis sospechas", aseguró la dueña de la vivienda de Trelew . De la pintada de "roba maridos" sobre una pared, supuso que fue "para desviar la atención".

Trelew: le incendiaron la casa y le dejaron pintadas.

La Policía de Chubut continúa investigando el incendio intencional que destruyó totalmente una casa de la ciudad de Trelew en el que vivían una mujer y su hijo adolescente. El presunto motivo del violento ataque: a la propietaria la acusaron de “roba maridos”.

El ensañamiento de quienes provocaron el fuego fue tal que antes de incendiar la vivienda provocaron importantes destrozos y, además, encerraron a una perra que estaba en la casa en ese momento para que no pudiera escapar de las llamas y muriera.

Poco después de las 7 de la mañana de este lunes, Leila Millatrú y su hijo de 13 años salieron a realizar sus actividades habituales, dejando en su casa solo a su mascota.

Menos de dos horas más tarde un llamado de emergencia alertó a los Bomberos de Trelew. Al llegar a la esquina de Cacique Nahuelquir y México, se encontraron ya con gran parte de la estructura envuelta en llamas.

Investigan un incendio intencional en Trelew Investigan un incendio intencional en Trelew.

Luego de sofocar el incendio, los bomberos encontraron en las paredes ennegrecidas por el humo las pintadas realizadas con aerosol negro: “HDP” y “roba maridos”.

"Estaban esperando que nos fuéramos"

“Yo estaba trabajando cuando pasó todo”, le contó Leila a la radio LU20. “Me rompieron sanitarios, mesadas, heladera. Eso no se rompe por un incendio, eso fue a golpes”, aseguró.

Además, contó que quienes perpetraron el ataque le dejaron a su perrita “encerrada en el baño para que se muriera”.

“Mi hijo ama a sus animales. Hacer una cosa así es monstruosa”, agregó.

Un dato importante para la investigación es que la puerta principal no presentaba signos de haber sido forzada. “Estoy segura de que tenían llave o hicieron una copia. Estaban esperando que nos fuéramos”, expresó la mujer.

Robamarido hdp - le incendiaron la casa, le mataron el perro y le dejaron una intimidante acusación La pintada con la inequívoca acusación que le dejaron a la dueña de la casa incendiada en Trelew. Diario Jornada

Las pérdidas causadas por el incendio fueron totales: vidrios rotos, el techo con riesgo de derrumbe, pisos levantados, paredes negras y muebles completamente destruidos.

“Me dejaron con lo puesto”, lamentó Leila, y explicó que intentar recuperar la casa “va llevar tiempo”. “Hay que limpiar todo, está negro, roto, el techo se sigue cayendo”, detalló.

Acerca de quién pudo haber estado detrás de todo, Leila aseguró: “Tengo mis sospechas, pero no puedo acusar a nadie sin pruebas”. De las pintadas en las paredes tomó distancia, negó cualquier comportamiento como el que se le achaca y consideró que pudo tratarse de un intento de desviar la atención de los investigadores.

Pedido solidario en Trelew

Por lo pronto, la Policía de Trelew inició la investigación, mientras la familia atraviesa horas de enorme incertidumbre y Leila apeló a la solidaridad de la comunidad para comenzar de nuevo.

Con esta finalidad, dio a conocer el alias ARPA.FINTA.PLANO y el número de teléfono 2804015650 para que se comuniquen quienes quieran y puedan ayudar, con elementos básicos como productos de limpieza, frazadas, alimentos y ropa, además de aportes económicos para afrontar la reconstrucción.

“Lo material se recupera. Tengo una contención enorme de amigos y familia. Va a costar, pero voy a salir”, se esperanzó la mujer.

En medio de la incertidumbre por el futuro y la necesidad de, literalmente, resurgir de las cenizas, Leila expresó su preocupación por el impacto emocional que lo ocurrido pueda tener sobre su hijo.

“Me preocupa mucho el tema de las redes sociales, protegerlo de los comentarios, porque está en una edad complicada”, comentó.