Misterio en El Calafate: lo mataron en un incendio intencional y la familia no recuperó ni el DNI

"Estoy sufriendo en carne propia"

Armoa remarcó que durante todo este tiempo no han recibido ninguna actualización ni del Juzgado ni de la policía. “Ni siquiera me entregaron su documento, su ropa, su celular. No me dieron nada”, afirmó.

Después del incendio, que tuvo lugar el 7 de abril, la familia logró una reunión con el juez Alberto Ludueña, quien, según contaron luego, se comprometió a impulsar la investigación y mantenerlos informados sobre los avances. Sin embargo, Felicita asegura que desde aquel encuentro no han recibido novedades ni respuestas concretas.

Juicio por el crimen de Soledad Burgos en El Calafate.jpg Los dueños del taller de El Calafate fueron condenados en el juicio por el femicidio de Soledad Burgos.

“Usted prometió que yo iba a tener justicia por mi hijo, y hasta hoy no tengo noticias”, le recordó la madre de Pérez al magistrado. “¿Usted no siente el amor de padre? Estoy sufriendo en carne propia y más por no tener noticias. Espero tener buenas noticias en estos días, porque ya es un mes que me arrebataron a mi hijo”, concluyó.

Una familia de El Calafate y un femicidio

Cristian Pérez había llegado desde la capital de Santa Cruz a El Calafate en busca de trabajo. Lo consiguió en un taller mecánico, donde también se alojaba. En ese lugar, fue víctima de un incendio intencional del que logró escapar, pero en el que sufrió graves heridas que le provocaron el deceso.

El taller, ubicado en el barrio Cerro Calafate, es propiedad de René Zúñiga. Luis, René y Verónica Zúñiga -padre y sus dos hijos-, quienes dos semanas después del incendio fueron condenados por otro hecho, el femicidio de Soledad Burgos, una mujer que murió tras recibir 12 puñaladas dentro de la casa de la familia.

Por aquel crimen, Luis y René Zúñiga recibieron la pena de prisión perpetua y Verónica, de 12 años de prisión.

El día del incendio que causó la muerte de Pérez, según confirmaron desde los Bomberos Voluntarios de El Calafate, al menos tres personas ingresaron al predio del taller mecánico, esparcieron combustible y prendieron fuego al lugar.

Pérez, que estaba durmiendo, logró salir del taller y contarles a los rescatistas que había visto a esas tres personas ingresar al predio.

Las heridas que sufrió en el incendio fueron irreversibles: el hombre, de 38 años de edad, murió a causa de las quemaduras y la inhalación de humo tóxico, tras pasar casi dos semanas en terapia intensiva del Hospital SAMIC Néstor Kirchner, de El Calafate.