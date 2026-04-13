El fiscal general Cristian Olazábal se refirió a lo que se sabe por el momento y lo que falta dilucidar. Y habló del "sindrome del niño maltratado".

Muerte de Angel: los datos clave que espera la fiscalía tras la detención de la madre y su pareja.

El caso que conmociona a Comodoro Rivadavia y al país entero tuvo un giro decisivo con la detención de su madre biológica, Mariela Beatriz Altamirano, y su pareja, Michel Kevin González , acusados por la muerte de Ángel Nicolás López , el nene de 4 años fallecido el 5 de abril en el Hospital Regional de la ciudad de Chubut .

Este lunes, el fiscal general Cristian Olazábal reveló los detalles del informe preliminar de la autopsia que empezó a confirmar con algo más de certezas las sospechas sobre los dos adultos con quienes vivía el pequeño desde noviembre de 2025, por decisión de la Justicia de Familia . Y a quienes señalaba el padre del niño y su entorno.

El informe llegó al fiscal Facundo Oribones, a cargo de la investigación, alrededor del mediodía del domingo, elaborado por la médica forense a partir del examen externo e interno del cuerpo del niño.

Según se explicó, los resultados, sumados a testimonios recolectados en Comodoro Rivadavia y en otras jurisdicciones, permitieron consolidar una hipótesis que los investigadores consideran, por ahora, la más probable, y que derivó en la detención de

"Síndrome del niño maltratado"

La línea que maneja la fiscalía apunta a que Ángel habría sido víctima de agresiones reiteradas dentro del domicilio donde vivía con su madre y el padrastro.

"Estaríamos en presencia de lo que se denomina el síndrome del niño maltratado", afirmó Olazábal en diálogo con ADNSUR, en una de las definiciones más crudas que la investigación produjo hasta el momento.

Mariela Altamirano y Michel Kevin González, la mamá de Ángel López y su pareja Muerte de Ángel: detuvieron a la madre y su pareja y creen que estaban preparando la fuga.

Según indicó el fiscal, los hechos que habrían derivado en el cuadro fatal se produjeron entre el 2 y el 5 de abril, período que coincide con los días previos al ingreso de Ángel a la guardia del hospital regional de Comodoro en estado crítico, el domingo de Pascuas.

Cerca de 22 traumatismos, todos internos

Uno de los datos más estremecedores que arrojó el informe preliminar es la presencia de cerca de 22 traumatismos internos en la cabeza del niño.

Es fiscal explicó que lo que complicó inicialmente la reconstrucción del caso es que ninguno de esos golpes dejó marcas visibles en el exterior del cuerpo.

"Son todos traumas internos que no tienen una correspondencia con una lesión externa. Por eso fue difícil establecer cuál sería el mecanismo de producción", explicó Olazábal.

Este punto será central en la continuidad de la investigación.

La determinación del mecanismo —es decir, cómo y con qué se produjeron las lesiones— depende del estudio histopatológico complementario, que se encuentra en manos del laboratorio forense y todavía no tiene fecha de entrega.

"No hay tiempos determinados porque todo depende de equipos y de medidas científicas; no es algo que esté tabulado en cinco o diez días", advirtió el fiscal.

La antigüedad de las lesiones y la causa de muerte

Olazábal realizó una distinción importante respecto de la estimación que circuló en medios en las últimas horas sobre la antigüedad de los traumatismos sufridos por el niño.

Si bien se habló de lesiones producidas alrededor de diez días antes del fallecimiento, el fiscal aclaró que ese dato no proviene del informe forense sino de un análisis propio de la fiscalía.

371902_1_114034_raw (1).jpg Cristian Olazábal, fiscal general de Comodoro Rivadavia.

"No está determinada la data, es un estimativo que realizamos nosotros en base al análisis global de todas las evidencias reunidas, pero no es algo que nos haya dicho la forense", precisó.

La confirmación oficial de ese dato quedará supeditada al resultado histopatológico definitivo.

Las detenciones en Comodoro Rivadavia

Más allá de que todavía faltan esas determinaciones, con el cuadro probatorio que surgió del resultado preliminar la fiscalía ya consideró que tenía suficiente para solicitar la orden de detención de Altamirano y González y “someterlos a proceso y ya realizar una audiencia de imputación de cargos", según explicó Olazábal.

El pedido fue concedido y ambos fueron arrestados en la noche del domingo en un departamento de la calle San Martín, donde se encontraban alojados temporariamente.

Los imputados enfrentan la acusación de homicidio agravado por el vínculo, con agravantes de alevosía y ensañamiento, delito que prevé pena de prisión perpetua.