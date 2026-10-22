Pondrán radares en las rutas de Santa Cruz: "Van a llegar fotomultas y levantamos la patita"

Lo confirmó la titular de Seguridad Vial, que anticipó cómo definirán los lugares. Mientras lo preparan, ya designan a los novedosos jueces de tránsito.

Radares en rutas de Santa Cruz: "Van a llegar fotomultas y levantamos la patita" (imagen ilustrativa).

La Agenciia Provincial de Seguridad Vial de Santa Cruz trabaja en la instalación de radares fijos en rutas nacionales y provinciales , con el objetivo de aplicar fotomultas por exceso de velocidad.

“Estamos en el proceso de radarización de las rutas nacionales y provinciales”, anunció oficialmente la subsecretaria de Tránsito, María Sanz, en diálogo con FM Dimensión, de El Calafate .

La funcionaria defendió el sistema y sostuvo que apunta principalmente a resolver un problema que, a su entender, se repite en las rutas abiertas y con largas rectas de la Patagonia: el exceso de velocidad.

“Si tenemos rutas radarizadas, van a empezar a llegar fotomultas, levantamos la patita y evitamos estas cuestiones”, sintetizó Sanz sin rodeos.

Según explicó, ya existe un convenio con una fundación que tendrá a cargo el componente tecnológico del sistema. Mientras tanto, la Agencia trabaja en la geolocalización de los equipos.

Fotomultas: cómo se definirán los lugares

Por el momento, el proyecto se encuentra en una etapa de planificación técnica. No hay fechas ni ubicaciones anunciadas. Sin embargo, ya está definido un criterio para la distribución de los radares.

Los sitios donde se colocarán no se elegirán al azar.

La definición se hará a partir de los datos del Observatorio Vial Provincial, que reúne información sobre los siniestros registrados y permite identificar los sectores más peligrosos.

La Agencia desarrolla además un sistema de análisis de esas estadísticas, presentado hace poco a nivel nacional, que permite consultar los datos y evaluar cómo evolucionan los siniestros viales.

Con esa base se priorizarán los tramos con mayores factores de riesgo.

En 2026 se reglamentó una nueva ley de tránsito en Santa Cruz, que habilita las multas con dispositivos tecnológicos (imagen ilustrativa). Diario Nuevo Día

Pero la puesta en marcha del sistema no obliga únicamente a definir los lugares. También exige resolver cuestiones de infraestructura, como postes, cabinas y conectividad; además de la homologación técnica de los radares para que las multas tengan validez.

“Ya hemos hecho un convenio con una fundación para poder... Ellos se van a ocupar del equipo tecnológico. Nosotros estamos intercambiando dónde vamos a poner los radares”, explicó Sanz.

"Hay gente que va a 180"

Sanz apuntó contra las velocidades excesivas en los largos recorridos de la provincia.

“La intención es que los conductores bajen la velocidad. Hay gente que va a 180 kilómetros por hora”, advirtió.

Según planteó, esas velocidades reducen de forma drástica la capacidad de reacción ante obstáculos o animales sobre la calzada, un problema frecuente con la abundante fauna silvestre de la meseta patagónica.

“El guanaco no es el problema. El problema es que si vas muy rápido, no vas a verlo”, sentenció sin concesiones..

Para ella, la sanción económica es una herramienta preventiva.

“Va más allá de lo recaudatorio, tiene que ver con una sanción económica para que vos cumplas la norma”, afirmó.

Sanz recordó además que conducir implica asumir obligaciones:

“La licencia de conducir es un permiso, no es un derecho. Es un permiso que te da el Estado para que vos lo mantengas por un tiempo determinado, cumpliendo ciertas normas de tránsito. Si no las cumplís, no podés conducir”, argumentó.

Y agregó: “Quien cumple la norma, no se tiene que hacer problema”.

Nueva ley y nuevos jueces de tránsito

El avance hacia los radares coincide con otro cambio en la seguridad vial de la provincia: la puesta en marcha de los Juzgados Provinciales Administrativos de Infracciones de Tránsito.

Sanz informó que el lunes 19 de octubre de 2026 se formalizó la designación de Cintia Riquelme como primera jueza administrativa de tránsito.

María Sanz, subsecretaria de Seguridad Vial de Santa Cruz.

Inicialmente, se avanzará con la estructura de la Zona Sur, mientras que las zonas Centro y Norte funcionarán con secretarías hasta que se concreten las restantes designaciones.

El sistema fue creado por la Ley Provincial 3935 y reglamentado durante este 2026.

Prevé tres juzgados, con sedes en Río Gallegos, Puerto San Julián y Caleta Olivia.

Lo que falta resolver

La ley contempla además el juzgamiento de infracciones registradas mediante dispositivos tecnológicos, lo que permitirá integrar los futuros controles por radar al sistema administrativo, siempre que se cumplan las condiciones legales.

Hasta que los nuevos organismos entren en funcionamiento, los juzgados de paz seguirán interviniendo como hasta ahora, según lo previsto en la reglamentación de la ley.

Todavía se desconoce la cantidad de radares, las rutas seleccionadas, los costos y el cronograma de implementación.

Tampoco se informó qué fundación firmó el convenio con la provincia, los términos económicos de ese acuerdo, ni las características de la tecnología que se utilizará.

También habrá que precisar cómo se procesarán las infracciones y cuándo estarán operativos los nuevos juzgados.

Por ahora, la radarización está en etapa de planificación, pero la intención incorporar controles permanentes ya fue tomada.