Puerto Madryn: necesita plata para competir y encontró $3 millones pero buscó a su dueña para devolvérselos

“En un banco había un bolso matero y abajo una mochila. No es la primera vez que me topo con cosas perdidas en esa plaza. Ya me había pasado de encontrar un celular y poder llamar al dueño. Pero en este caso lo que vi me impactó”, contó Melisa.

Su sorpresa tuvo que ver con lo que había dentro de la mochila, que ella abrió en busca de alguna documentación que le permitiera dar con quien la hubiera dejado olvidada. Al abrirla, se encontró con una enorme suma de dinero: más de $3.000.000 en efectivo, en fajos de 10.000 y 1.000, atados con bandas elásticas.

También encontró un DNI, pero la dirección que figuraba no era de Puerto Madryn. Y no halló ningún otro dato que le sirviera para encontrar al dueño de los billetes.

Al final, la dueña estaba en Puerto Madryn

Sin ánimo de rendirse, Melisa hizo una publicación en Facebook, dio algunos datos acerca de lo que había encontrado y puso un teléfono de contacto.

Screenshot_4.jpg El dinero había quedado olvidado en la plaza España, de Puerto Madryn.

“Tuve varias llamadas falsas, pero después de un rato llegó la comunicación que necesitaba”, relató.

La llamó una persona que dijo ser la sobrina de quien había olvidado la mochila con la plata, le dio el nombre de su tía Gladys, que coincidía con el del DNI y otros datos que le permitieron confirmar a Melisa que le estaba diciendo la verdad.

“Me dijo cuánto dinero había, me nombró los nombres de la documentación y números de DNI, hasta me dijo que el termo no tenía tapa y adentro del matero había cuatro alfajores negros Fantoche y un paquete de Oreo", recordó la deportista.

Gladys estaba en Puerto Madryn, adonde había ido para visitar a familiares. Así, Melisa pudo encontrarse con ella y devolverle lo suyo.

“La señora estaba en shock. Su sobrina me contó que había salido del banco, que estaba a mil y que se hallaba muy conmocionada porque había perdido el dinero. Me quisieron sacar fotos para agradecerme públicamente, pero les dije que no. Tampoco acepté recompensa. No lo devolví para que me dieran algo a cambio”, explicó.

“La señora no lo podía creer, pero sí, todavía hay gente que se pone en el lugar del otro. Hoy mi corazón está feliz”, añadió.

En busca de sponsors

Contenta por los comentarios positivos que recibió en las redes, donde muchos usuarios destacaron su acción, todavía se muestra sorprendida por la repercusión que tuvo la publicación.

“Es un lindo mimo”, aseguró. Y dio un detalle más: la plata le habría venido muy bien para poder sostener su actividad deportiva, pero en ningún momento se le cruzó por la cabeza quedarse con nada que no fuera suyo.

“Hace poco hice un posteo para contar que estoy en la búsqueda de nuevos sponsors para seguir compitiendo -admitió la deportista de Chubut-. Cuando me empezó a sonar el teléfono pensé que era por eso, no me imaginé que tanta gente se iba a contactar”.