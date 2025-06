Santa Cruz: lo declararon muerto al nacer, estuvo dos horas en la morgue, y hoy cumple tres meses

Santa Cruz: un parto en la puerta del baño

El nacimiento de Ángel, en el Hospital de Las Heras, se dio en el contexto de un parto complicado por las apenas 28 semanas de gestación y porque los médicos no previeron la situación.

El mismo día en que nació, horas antes, su mamá, Maira Suárez, de 18 años de edad, había ido al hospital para que la revisaran porque sentía fuertes dolores abdominales.

Los médicos que la revisaron consideraron que no había riesgo alguno y la mandaron de regreso a su casa. “La inyectaron, le recetaron sertal perlas y paracetamol, le preguntaron si tenía sangrado y nos mandaron a casa”, contó Brian poco después.

Ángel Fuentes, el bebé que fue dado por muerto en Santa Cruz.jpg Ángel Fuentes, el bebé que fue dado por muerto en Santa Cruz.

Un rato más tarde Maira sufrió un sangrado y regresó de manera urgente al Hospital.

“Ahí ya le dijeron que le iban a hacer una prueba de orina. Ella sentía algo pesado, como que se venía el bebé, y yo llamé a los doctores. Estaba intentando hacer la orina para la prueba, no se podía levantar porque ya le daban las contracciones y el bebé nació en la puerta del baño”, contó el papá.

Esta vez no hubo tiempo prácticamente de nada. Maira y Brian prácticamente no pudieron ni siquiera pensar en la situación. Poco después, médicos del Distrital les informaron que el recién nacido no había sobrevivido.

Pasaron dos horas con la familia creyendo que Ángel había fallecido en el parto. Sin embargo, después de ese lapso, cuando su abuela y su bisabuela fueron a la morgue a reconocer el cuerpo, advirtieron que el bebé aún respiraba.

Les avisaron a los médicos y el pequeño fue trasladado de urgencia al hospital de Caleta Olivia, donde actualmente está internado en Neonatología.

"Pronto vamos a estar en casa"

La publicación que hizo en Facebook su papá tres meses más tarde refleja la alegría por estar hoy junto a su hijo.

"Felices 3 meses, mi amor. ¡Qué grande estás! Disfruto cada día con vos. Gracias por venir a alegrarme la vida. Ya prontito vamos a estar en casa", escribió Brian, acompañando el mensaje con algunas fotos del pequeño Ángel.

En lo que respecta al estado de salud de su hijo, Brian explicó que en este momento solo requiere oxígeno por cánula. También dijo que no había querido compartir antes novedades acerca de su evolución "por respeto" y para evitar que se difundiera información incorrecta.