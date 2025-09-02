Sorpresa durante un avistaje de ballenas en Chubut: una cría fue devorada por las orcas

Sucedió en Puerto Pirámides , ante decenas de turistas embarcados. Aseguran que se trata de un comportamiento natural, aunque pocas veces se puede observar.

El lunes a la mañana, los turistas que hacían avistaje de ballenas en Chubut pudieron ver de cerca la cacería de un grupo de orcas.

La mañana del 1º de septiembre se convirtió en una experiencia inolvidable para los turistas que navegaban por las aguas de Puerto Pirámides, en Chubut . Mientras realizaban el tradicional avistaje de ballenas , un grupo de orcas protagonizó una escena de caza natural que pocos tienen la oportunidad de presenciar.

"Estamos todavía intentando caer a tierra. A los 5 minutos llegó el grupo de orcas. Tres embarcaciones de tres empresas en el agua, tuvieron la suerte de verlo", relató Pamela Liberatti , prestadora turística e integrante de la Cámara de Turismo de Península Valdés , quien fue testigo directo del episodio.

El incidente ocurrió en el medio de la bahía , donde las orcas lograron separar un ballenato de su madre para alimentarse. Según expertos consultados por Diario Jornada, este comportamiento consiste en aislar a la cría, comenzar a ahogarla y atacarla con el único propósito de conseguir alimento.

Comportamiento natural, pero infrecuente

"Es un comportamiento que no lo vemos frecuentemente pero no quiere decir que no pase", explicaron los especialistas. De hecho, el mes pasado se registró un episodio similar en la playa El Doradillo, en las afueras de Puerto Madryn, mientras que en 2024 también hubo avistajes de este tipo en el Golfo San José.

Liberatti enfatizó el carácter natural del comportamiento de las orcas: "Es fuerte ver lo que vimos, pero sí podemos explicar que la orca no va a matar por matar como otros depredadores que hay en la tierra. No lo hace para hacer daño".

La prestadora turística describió cómo las orcas se acercaron a las embarcaciones después de la captura. "Ellas vinieron a mostrar a lo que estaban comiendo. Luego, se quedaron dentro de la bahía", detalló.

El episodio no solo fue presenciado por turistas, sino que también se documentó con fines científicos. Los datos recopilados se están compartiendo con investigadores del CENPAT y CONICET para profundizar el conocimiento sobre este comportamiento.

Orcas en Puerto Pirámides Después de separar al ballenato de su madre y matarlo, las orcas se acercaban a las embarcaciones de los avistajes para "mostrar" lo que habían cazado.

"Se registró no solo el momento, sino también todos los datos en los que se viene trabajando con científicos. Registros que son valiosos", destacó Liberatti, quien añadió que se capturaron sonidos, videos y se observaron comportamientos diferentes durante el encuentro.

La especialista se mostró prudente al analizar la interacción entre orcas, ballenas y el turismo náutico. "Sería irresponsable hablar de comportamiento de orcas, es la segunda vez que lo vemos", admitió.

Según su experiencia, las orcas suelen acercarse de manera amigable a las embarcaciones, incluso pasando por debajo de ellas. "No hubo ningún tipo de caza otros días. En mi caso las vi más de 10 veces en el agua pero nunca atacar a una ballena", precisó.

Liberatti tabmién se refirió al impacto del avistaje de la cacería entre los presentes. "Estábamos muy emocionados. Una de las personas dijo: ‘Vengo a ver ballenas, pero mi sueño es ver orcas", concluyó la prestadora turística.

Cantidad de ballenas récord en Chubut

La temporada de avistajes en Península Valdés muestra números destacados. "Se hicieron los censos, la cantidad de ballenas es impresionante. Este lunes estaban muy cerca de la costa", confirmó Liberatti.

Los números oficiales confirmaron a mediados de agosto lo que prestadores turísticos, visitantes y habitantes de la zona ya notaban con sólo mirar hacia el mar: una inusual cantidad de cetáceos nadando frente a las costas.

Censo de ballenas en Chubut Un relevamiento aéreo en las costas de Chubut reveló que este año entraron más de 2.100 ejemplares de ballena franca, una cifra récord.

El Laboratorio de Mamíferos Marinos del CESMAR-CONICET informó que en un primer vuelo para censar la cantidad de ejemplares que ingresaron este año, contaron 2.110 ejemplares de Ballena Franca Austral en la zona.

El relevamiento detalló la composición de esta población excepcional: 77 grupos de cópula, 381 individuos solitarios, 826 madres y 826 crías, completando el total de ejemplares detectados durante el monitoreo desde las alturas.

El vuelo de reconocimiento abarcó un extenso territorio marino. La aeronave recorrió desde la desembocadura del río Chubut, bordeando toda la península Valdés, incluyendo las áreas internas de los golfos, hasta llegar a la costa del Golfo San Matías en Puerto Lobos.