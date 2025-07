Tiene 13 años, la rompe bailando y sueña con viajar de Chubut a Cancún para un mundial

Es la única argentina clasificada. El año pasado ya lo había logrado, pero no pudo participar por falta de apoyo. Ahora, hay una campaña solidaria para que no vuelva a quedarse afuera.

Renata Irala tiene apenas 13 años y ya sabe lo que significa la frustración de ver un sueño postergado. La pequeña bailarina de Rada Tilly clasificó el año pasado al Mundial de Universal Dance en Panamá , pero la falta de respaldo económico le impidió viajar. Pero no se rindió, y ahora tiene una segunda oportunidad que en la villa balnearia de Chubut nadie quiere que se pierda.

Este año "Reni", como le dicen a la talentosa pequeña, volvió a clasificar al certamen mundial que se realizará en Cancún entre el 16 y 21 de octubre . Esta vez, es la única representante argentina en la competencia, y su comunidad decidió no dejarla sola.

Este sábado a las 11 de la mañana, un gimnasio de Rada Tilly será el escenario de una clase especial que combina fitness y solidaridad. Es la tercera masterclass del año en busca de recaudar fondos para que Renata pueda cumplir su sueño.

La actividad incluirá una hora de spinning a cargo de Laura Martínez y 30 minutos de stretching, todo musicalizado por el reconocido DJ Daniel Cauterucci, quien ambientará la jornada en vivo.

"Sumate a una clase única donde no solo vas a entrenar con toda la energía… ¡sino que también vas a ayudar a cumplir un sueño! Lo recaudado será destinado a ayudar a una pequeña gran soñadora que quiere representar a nuestro país en un mundial de baile", escribieron en las redes sociales del gimnasio para convocar a los radatilenses.

El evento cerrará con desayuno, chocolate caliente o limonada, sorteos y sorpresas, todo en un clima de celebración mundialista.

Criada entre mancuernas y ritmos

Andrea Correa y César Irala, ambos instructores reconocidos de Comodoro Rivadavia que actualmente trabajan en la villa balnearia vecina, criaron a Renata en el ambiente del fitness. Desde pequeña, la música y el movimiento fueron parte de su vida cotidiana.

"Me encanta bailar, estoy muy emocionada por todo esto", confesó Renata a medios locales poco después de su clasificación al Mundial de Cancún, cuando se inició la búsqueda de sponsors para financiar su aventura a México.

Rena3 Este sábado hay una masterclas solidaria de spinning en un gimnasio de Rada Tilly, para juntar fondos y respaldar a "Rena".

Hace cuatro años, la joven comenzó su entrenamiento individual y los resultados no tardaron en aparecer. En 2024, junto a Costanza Salinas, Costanza Alonso, Ema Ambrozy y Jorgelina Zapata, participó en Brasil de un intercambio cultural con competencia internacional.

En Florianópolis, Renata se enfrentó a bailarinas de Costa Rica, Brasil, Chile y Uruguay, llevándose el primer lugar tanto en la categoría individual como grupal. Ese triunfo le abrió las puertas al Mundial de Panamá, aunque finalmente no pudo viajar.

En septiembre del año pasado, el team "Pasión y Alma" volvió a competir en el circuito anual. Entre más de 20 escuelas, clasificó al Latinoamericano de Mendoza junto a otras tres instituciones: Fixión, Free Dance y Mao.

La clasificación que vale oro

En tierras cuyanas, Renata brilló nuevamente y se clasificó al Mundial, siendo la única argentina en conseguir este honor al vencer a competidoras de Brasil y Chile en la categoría Infantil B.

Andrea, su madre, describe la disciplina que requiere bailar a este nivel profesional: "Implica un montón de esfuerzo, pero lo toma con mucha responsabilidad", resumió.

La rutina de Renata es intensa. Estudia en la escuela 718, juega al hockey y no se pierde ningún entrenamiento de danza. Su compromiso es tal que ha dejado cumpleaños para ir a ensayar, viajando desde kilómetro 14 hasta Rada Tilly para no faltar a las prácticas.

"Nos ha pasado que ha tenido cumpleaños en Comodoro y ha tenido que venir a ensayar acá a Rada Tilly, y ella sale de la pileta, su papá la ayuda a cambiarse y después, si hay tiempo, la lleva de nuevo al cumple", le confió Andrea a ADN Sur.

Rena4 podio "Rena" en el podio, cuando logró 86 puntos y clasificó al Mundial de Universal Dance en Cancún, México.

En este tipo de competencias, el puntaje lo es todo. Y para clasificar a un Mundial, hay que alcanzar 85, un desafío que pocas bailarinas logran superar. Renata no solo alcanzó esa barrera, sino que la superó en una unidad, en un rendimiento que la posiciona entre las mejores del continente.

"Las coreografías que pasan el 85 son muy buenas, con una técnica muy precisa. Por eso de cada país sólo clasifican los mejores", explicósu entrenadora, Roxy.

El plan de la familia es que la bailarina chubutense viaje el 14 de octubre para instalarse en el hotel de Cancún donde se desarrollará el certamen. Renata estará acompañada por su entrenadora y su padre, en un esfuerzo económico que realizan "a pulmón".

"A mí me encanta bailar, desde chiquitita me gusta. Estoy muy emocionada con ir al Mundial, ya quiero ver cómo es, cómo son los bailarines de allá, conocer gente. Me gusta mucho bailar, realmente", repite Reni cada vez que le preguntan por sus sensaciones ante la oportunidad que se le presenta.

Paso previo en Brasil

Tendrá una experiencia previa al Mundial que le permitirá llegar con más experiencia: volverá a ir a Brasil con su grupo, en otro proyecto que requirió trabajo y ahorro durante gran parte del año pasado.

"Esto es todo a pulmón y estamos tratando de buscar sponsor. Estamos buscando sponsor, realizando eventos y poniendo de nuestro propio dinero", contó Andrea. Y agregó: "Ya es la segunda vez que clasifica y nos gustaría intentarlo, aunque sea. Porque Panamá estuvo muy cerca y nos quedamos con las ganas. Y ahora clasificó con un puntaje excelente, así que queremos darle esa oportunidad".

Por lo pronto, este sábado se dará un paso más. "Nos emociona mucho poder aportar desde nuestro lugar a este sueño. Invitamos a todos los socios y al público en general a sumarse. Es una clase con buena onda, música, regalos y, sobre todo, con un gran objetivo", dicen desde el gimnasio Invictia sobre la masterclass del sábado.

Como parte de la movida, se difunden los teléfonos de contacto para quienes estén interesados en sponsorear a la joven promesa de la Universal Dance: 2974277384 y 2975158962.

Mientras, Rena sigue preparándose intensamente, con el impulso de su pasión por el baile, que comparte regularmente en su cuenta de Instagram, en la que sueña con poder mostrar pronto su performance en Cancún, representando de la mejor manera a la Argentina.