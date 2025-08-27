Tierra del Fuego: las empresas del primo de Luis Caputo suspenden personal hasta fin de año

Tres fábricas del grupo Mirgor en Ushuaia disminuyen su producción por falta de demanda. La medida afectará a al menos 360 empleados.

El grupo industrial Mirgor , propiedad de Nicolás Caputo, no es ajeno a la crisis que atraviesa la comercialización de productos de tecnología en Tierra del Fuego . La firma del primo del ministro de Economía, Luis Caputo , confirmó un plan de suspensiones para al menos 360 empleados, que se extenderá en principio hasta fin de año, en sus plantas de la ciudad de Ushuaia .

Según informaron, la medida, que afectará principalmente a las líneas de producción de dispositivos electrónicos , consistirá en que los empleados de la firma trabajen una semana menos por mes, hasta diciembre de 2025.

Mirgor activó el esquema de suspensiones rotativas en sus fábricas de IATEC, Famar y Brightsta r, todas ubicadas en Ushuaia . Este cronograma implica que al menos 360 trabajadores -fuentes sindicales hablaron de cerca de 500 - quedarán inactivos una semana cada mes.

La decisión fue tomada tras un acuerdo entre la empresa y los sindicatos, particularmente la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), para garantizar la preservación de los puestos de trabajo al menos hasta fin de año.

Nicolás Caputo Tierra del Fuego: Nicolás Caputo arrancó con suspensiones para evitar despidos en sus empresas.

"Mirgor había planteado inicialmente la posibilidad de recortar unos 200 empleos debido a la menor producción, pero tras las gestiones sindicales se avanzó con la alternativa de suspensiones rotativas para mantener la mayor cantidad posible de puestos", explicaron desde la UOM.

Teléfonos celulares, donde más golpea la crisis

En las empresas de Mirgor, las suspensiones se concentran especialmente en la producción de telefonía móvil, uno de los nichos más golpeados por la competencia externa. Mientras tanto, se informó que las plantas del grupo especializadas en autopartes y televisores operan con normalidad.

Según el acuerdo alcanzado, los trabajadores afectados estarán inactivos durante siete días por mes, con la garantía de que los días no laborados se abonarán al 50% bajo concepto no remunerativo, evitando así una caída abrupta en los ingresos. Asimismo, la suspensión de actividades no impactará en derechos laborales como vacaciones, aguinaldo y premios.

Representantes sindicales de los empleados explicaron que son aproximadamente 500 las personas que sufrirán esta modalidad de suspensión rotativa, lo cual representa una importante porción del personal dedicado a la fabricación de celulares.

Tierra del Fuego frente a la reducción de aranceles

La situación del grupo Mirgor expone un escenario de crisis de la industria fueguina, profundizada a partir de la implementación del decreto 333/2025, que eliminó gradualmente los aranceles a la importación de celulares y tecnologías vinculadas.

La reducción de estos gravámenes, que busca abaratar los precios para los consumidores locales, generó una situación de competencia inesperada para la industria de Tierra del Fuego. El cambio en los aranceles comenzó con una baja del 16% al 8% y que prevé la eliminación total en enero de 2026, junto a la disminución de impuestos internos.

Aunque la política fue defendida por el Gobierno nacional con el argumento de que "el menor costo de la electrónica para 47 millones de argentinos implica un dinero extra en el bolsillo que gastarán en otras cosas", desde el sector industrial y gremial alertan que la medida ha afectado severamente la competitividad de la producción local en Tierra del Fuego.

"Esta apertura comercial puso en jaque a más de 7.000 puestos de trabajo en la provincia", sostienen representantes del sector.