Ushuaia: lucha por su vida una pareja que perdió a sus tres hijos en un incendio

La ciudad de Ushuaia se encuentra conmocionada por el incendio que destruyó a una familia del barrio Peniel. En el siniestro murieron tres hermanos, mientras que sus padres sufrieron serias quemaduras y se encuentran internados en grave estado en la Terapia intensiva del Hospital Regional Ernesto Campos, de la capital de Tierra del Fuego .

Las víctimas fatales fueron identificadas como Mateo (17), Ignacio (19) y Lucas (21) Cruz Sejas, cuyos cuerpos fueron hallados entre los escombros de la vivienda, reducida a cenizas.

Sus padres, Carlos Cruz (45) y Fabiola Vanesa Sejas (43), lograron escapar por sus propios medios gracias a la proximidad en que se encontraban de la única puerta de la casa, pero sufrieron graves heridas y fueron trasladados de urgencia por vecinos al Hospital.

De acuerdo con los reportes médicos, ambos presentan quemaduras críticas. Fabiola tiene afectado el 16% de la superficie de su cuerpo, mientras que Carlos sufre quemaduras en el 35%, con compromiso de las vías aéreas.

Ushuaia: tragedia en la madrugada

El fuego se desató en horas de la madrugada del pasado lunes,y se propagó rápidamente en el modesto hogar ubicada en una zona humilde de Ushuaia.

Los tres hermanos quedaron atrapados en una habitación trasera al momento de la rápida expansión de las llamas y, a pesar de sus esfuerzos, no lograron escapar.

De acuerdo con lo que informaron fuentes policiales, el incendio se habría originado en la cocina de la vivienda. Se presume que una prenda de vestir cayó accidentalmente desde un tender metálico instalado encima de una estufa a gas envasado, provocando las llamas que rápidamente se propagaron.

La situación se agravó debido a la explosión de varias garrafas que había dentro de la casa. De este modo se aceleró de manera incontrolable la propagación de las llamas.

Los estallidos de las garrafas se produjeron cuando ya estaban trabajando en el lugar los bomberos que, de por sí, habían visto complicada su tarea por la ubicación del inmueble, al que se accede por angostas y sinuosas calles de tierra.

Los primeros peritajes descartaron otras hipótesis, como fallas eléctricas o la intervención de terceros. El análisis técnico reafirmó que el accidente fue producto de una conjunción de factores vinculados a la precariedad estructural del inmueble.

Pedido de colaboración

En medio de la enorme consternación, se conoció que la Municipalidad de Ushuaia se hará cargo de los gastos de sepelio de los tres hermanos.

Fuentes del Municipio señalaron que la decisión se tomó en acuerdo con la familia de las víctimas.

A la vez, un familiar inició paralelamente una campaña de recolección de fondos para costear los gastos médicos y los pasajes de los abuelos paternos, residentes en la provincia de Jujuy. Los pasajes de los abuelos maternos fueron abonados por la intendencia de la localidad de Embalse, en Córdoba, donde viven.

Para quienes quieran y puedan colaborar, los familiares del matrimonio Cruz dieron a conocer los datos de una cuenta en el banco BBVA a nombre de Ariel Armando Cruz con el alias LUCAS.NACHO.MATEO y el número de teléfono 290-153-4489.