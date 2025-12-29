Ushuaia recibió más de 10.000 turistas el fin de semana y el 90% fueron extranjeros

La llegada de 19 cruceros apuntaló la actividad turística en la capital de Tierra del Fuego . El puerto atendió ocho veces más visitantes que el aeropuerto.

El último fin de semana atracaron 19 cruceros en el puerto de Ushuaia.

La ciudad de Ushuaia , en la provincia de Tierra del Fuego, consolidó su posición como nodo logístico y turístico del Atlántico Sur al registrar el arribo de más de 10.000 turistas durante el fin de semana del viernes 26 al domingo 28 de diciembre.

La actividad portuaria fue lo que explicó en mayor medida ese volumen de turismo receptivo. En el lapso de tres días hubo 19 amarras de cruceros , un flujo que reafirma la tendencia creciente del turismo antártico y su incidencia directa en la estructura económica de la capital fueguina.

Los números que pusieron de relieve la importante influencia de la llegada de extranjeros a la isla se vieron en los datos de ingresos al Parque Nacional Tierra del Fuego.

El relevamiento estadístico del fin de semana incluyó datos precisos sobre la afluencia a los atractivos naturales y centros de informes y, en ese contexto, la Secretaría de Turismo local comunicó que ingresaron 4.700 visitantes al Parque Nacional, de los cuales 4.200, es decir, cerca del 90%, fueron extranjeros, mientras que los nacionales rondaron los 500.

Estos números contrastan fuertemente con las cifras totales de noviembre de 2025 dadas a conocer por el Instituto de Turismo Fueguino, con un reparto prácticamente por mitades.

parque nacional tierra del fuego - pasarela Ushuaia: el Parque Nacional Tierra del Fuego recibió 4.700 turistas el fin de semana.

El mes pasado, según las estadísticas oficiales, se contabilizaron 52.444 visitas al Parque Nacional: 24.802 (47%) fueron de argentinos y 27.642 (53%) de turistas arribados del exterior.

El municipio también informó que durante este fin de semana, las oficinas de atención al visitante asistieron a 2.737 personas, concentrándose la mayor demanda en la dependencia ubicada en el puerto, donde se registraron 2.406 consultas, mientras que solo 331 se realizaron en el aeropuerto.

Ushuaia, turismo y geopolítica

Desde la administración local se valoró el impacto de este movimiento en la economía de la ciudad. La secretaria de Turismo de Ushuaia, Viviana Manfredotti, señaló que la llegada de las embarcaciones dinamiza "sectores fundamentales como el comercio, la gastronomía y el transporte".

Para la funcionaria, estos indicadores reflejan la relevancia de la actividad como motor de desarrollo, dado que cada recalada se traduce" en ingresos y oportunidades laborales para los residentes de la provincia", validando la importancia de la infraestructura de servicios local.

Al margen del aspecto económico, Manfredotti puso énfasis en la dimensión geopolítica de la temporada de cruceros. En ese sentido, sostuvo que el turismo constituye "una herramienta concreta para ejercer soberanía y fortalecer la presencia nacional en el extremo sur".

"No es una mala temporada"

Por su parte, el presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (Fedecatur) y representante de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, Ángel Brisighelli, sostuvo que, a diferencia de otros destinos del país, Ushuaia no atraviesa una “mala temporada”.

“Las preocupaciones que teníamos hace dos o tres meses, afortunadamente no se concretaron. No es una temporada histórica ni vamos a romper ningún récord este año, pero no es una mala temporada”, remarcó el empresario fueguino.

Atribuyó la situación a que “Ushuaia es un destino relativamente chico y tiene un movimiento de cruceros que es muy específico”.

“Ushuaia también está bien posicionada a nivel internacional. Eso nos ayudó a mantener el volumen de pasajeros”; consideró.