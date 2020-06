Patín, natación y tiro con arco, 3 deportes más habilitados

La decisión fue comunicada ayer por el propio mandatario provincial, Omar Gutiérrez, en el marco de la reapertura del aislamiento social, preventivo y obligatorio para varias actividades, que el comité de emergencia recomienda para sobrellevar la crisis por la pandemia del COVID-19.

Con mezcla de expectativas y, cautela, en el caso de la natación, sobre todo por el poco margen para preparar las piletas y el hecho de no contar hasta anoche con las especificaciones del decreto (ver aparte) para analizarlo bien, referentes de las tres disciplinas contaron a LM Neuquén cómo esperan la vuelta a escena.

El presidente de la Federación Neuquina de Patín, Marcos López, celebró la decisión porque "le va a permitir a los chicos después de varias semanas volver a moverse, calzarse los patines y pisar nuevamente una pista. Lógicamente, respetando los protocolos que hemos presentado. Cada club buscará la forma de diagramar la actividad respetando los espacios", anticipó el dirigente.

También festejó la resolución Francisco Reyes Petrelli, integrante de la selección nacional. "Siento un alivio tremendo porque yo esperaba la inclusión del patín en la primera habilitación de los deportes individuales. En algún momento se iba a dar así que estoy alegre por eso", dijo Fran, quien espera empezar a girar este mismo viernes "en el club (Alta Barda), si abre, en la pista del aeropuerto o en alguna de ruta como la del Parque Central o bien la que está en la Ciudad Deportiva".

Marina Baca Cau, entrenadora de Alta Barda, estuvo trabajando en el armado de los protocolos y aconseja un regreso por etapas: primeros los juveniles y mayores e integrantes de seleccionados; en una segunda, las categorías menores y federados, y en la tercera, el patín de escuelas y recreativo.

La natación será otras de las disciplinas con luz verde. Al destacado nadador Agustín Hernández, la noticia le generó sensaciones encontradas. "Es lindo leer que uno puede volver al agua después de más de diez semanas encerrado ya que no salí de casa desde que empezó la cuarentena, pero también siento preocupación", confesó. "Leo que todos los días hay casos nuevos, que el número no baja. Mi hermana Cristina es médica, arriesga su vida todos los días, nos informa de todo y que salgan cada día más personas no está bueno. Sean niños, adolescentes o adultos. Entonces es como una sensación rara", recalcó

Agustín, que este año se preparaba para participar del Campeonato Sudamericano en Buenos Aires, cuando comenzó la pandemia dijo que por "ahora no creo vuelva al agua (entrena en Camioneros). "Es que vivo con mis papás y también los cuido a ellos. Así que puedo esperar un poco más", señaló.

Por su parte, Sebastián Rearte, entrenador de natación de Alta Barda, aguarda expectante el protocolo para poder diagramar un trabajo con los chicos de competencia. "Va a costar volver al nivel que teníamos antes y cuando más parados, peor. Es un año prácticamente perdido. Pero bueno, trato de ser coherente y no presionar. Esto nos pasó a todos por encima y al menos tenemos que ser solidarios con la gente de la sanidad. No amerita presionar en estos momentos. Tenemos que entender que la salud es lo primero y lo importante es mantener a la los pibes y la familia sanos. Después, lo deportivo se recupera", puntualizó.

Más actividades

José Luis Rey, instructor en el club Pacífico de tiro con arco -otra de las actividades habilitadas-, señaló: "Estamos muy contentos por esta decisión. Nuestra disciplina es individual, no se comparte equipo y se puede cumplir sin problemas con el distanciamiento social".

Elena Montoya, quien practica la modalidad de salón desde hace cuatro años en el Decano también se prepara para la reapertura. "En este tiempo me las arreglé para practicar en casa y realizar ejercicios para no perder la forma", explicó.

Natatorios estudian el costo de la reapertura

Los natatorios (Alta Barda, Santafesino y Terra), analizaban con cautela el anuncio del retorno de la actividad al menos por este fin de semana, hasta conocer la letra chica del decreto de autorización porque los números no cierran si -como circuló ayer- por cada andarivel sólo podría haber dos personas.

"Por una cuestión numérica los costos para reabrir la pileta no dan", dijo Fabián Gauna, gerente del Club Santafesino. "En nuestro caso -agregó- tenemos un gasto mensual de 100 mil pesos. Y abrir la pileta para tan poca gente se complica. Nosotros además de los socios tenemos convenios con escuelas pero hoy tenemos todo parado", señaló. "Nos vamos a reunir con Mauricio Serenelli (Secretario de Cultura, Deportes y Actividad Física)) y los dueños de los natatorios para analizar esto. Además hay que ver cuándo comenzar porque hoy encender la caldera lleva su tiempo. Poner a calentar 500 mil litros de agua a 12 grados cuando afuera hace un grado bajo cero no es fácil", aseguró.

