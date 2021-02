"Me alegra que haya jóvenes comunicadores que se animan a hablar y a manifestar sus ideas, sin ser políticamente correctos. La diversidad y el libre pensamiento hacen crecer a la democracia", dijo la ministra de Seguridad de la Nación del gobierno de Mauricio Macri, días después del que el youtuber escribiera en Twitter: "En un bar, una lesbiana onda seguidora de (Malena) Pichot se pone a mirar a mi novia y trata de "seducirla". Típica tortona resentida progre por nacer sin falo. Ahora, si me paro y le rompo la cabeza, el violento es el hombre. "Machirule". Respetá si querés ser respetada/o".

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPatoBullrich%2Fstatus%2F1359472362148798467 Me alegra que haya jóvenes comunicadores que se animan a hablar y a manifestar sus ideas, sin ser políticamente correctos. La diversidad y el libre pensamiento hacen crecer a la democracia pic.twitter.com/WLG0OEujqT — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 10, 2021

Es que en medio de la repercusión que tuvo el tuit de Bullrich algunos internautas recordaron el agresivo posteo del influencer y advirtieron que había sido borrado. Sin embargo, él salió a desmentirlo.

EL PRESTO (1).jpg

"Hola, no. No lo borré, me lo eliminó Twitter. Mirá si voy a borrar algo porque a un grupo de infradotadas como vos les hace picar la cola. Saludos", señaló Prestofelippo cuando una usuaria tuiteó: "El " machito" de @EduPresto borró el tuit, pero su pensamiento violento y repulsivo no. Cuidado".

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEduPresto%2Fstatus%2F1359504337253371905 Hola, no. No lo borré, me lo eliminó Twitter.

Mirá si voy a borrar algo porque a un grupo de infradotadEs como vos les hace picar la cola. Saludos https://t.co/Pv4cEIwsF5 — EduPrestoOK (@EduPresto) February 10, 2021

"Los progres y los zurdos les venden una IRREALIDAD a millones de mujeres. Ni las marchas, ni los ministerios, ni la E las salvan. LO ÚNICO QUE SALVA A UNA MUJER DE UN VIOLENTO Y/O ASESINO SON PENAS DURAS Y UN ARMA. Sigan con su show mientras los cadáveres se acumulan. Saludos", escribió El Presto luego en alusión al femicidio en Rojas perpetrado por el policía Matías Ezequiel Martínez.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEduPresto%2Fstatus%2F1359513582409506816 Una mujer armada (y preparada), es difícil de golpear y de matar...



Pensalo, antes de militar lenguaje inclusivo y a un Ministerio de la Mujer que gasta millones en catering. — EduPrestoOK (@EduPresto) February 10, 2021

"Úrsula le tendría que haber cantado (con un ukelele) una canción anti capitalista y antipatriarcal a su asesino... Eso seguro la salvaba", "Una mujer armada (y preparada), es difícil de golpear y de matar... Pensalo, antes de militar lenguaje inclusivo y a un Ministerio de la Mujer que gasta millones en catering", "Seguro que si Ursula le hablaba con E a su asesino, se salvaba... Ah no!!! Perate un cachito!!!", fueron otros mensajes polémicos que compartió el youtuber de 28 años, que se rotula como periodista.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEduPresto%2Fstatus%2F1359511483349164037 Seguro que si Ursula le hablaba con E a su asesino, se salvaba...



Ah no!!! Perate un cachito!!! — EduPrestoOK (@EduPresto) February 10, 2021

Prestofilippo nació en Entre Ríos, pero se mudó a Córdoba para estudiar en el Colegio Universitario de Periodismo. En público se presenta como director del portal de noticias Data 24. En la intimidad conforma la “mesa chica” de un intimidante grupo de jóvenes militantes ultra libertarios, que agrede, descalifica, apremia, coacciona y amenaza de muerte a dirigentes políticos y periodistas que piensan distinto a la ideología liberal que promueven José Luis Espert, Ricardo López Murphy y Javier Milei.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEduPresto%2Fstatus%2F1359515523978043395 Ursula le tendría que haber cantado (con un ukelele) una canción anti capitalista y antipatriarcal a su asesino...



Eso seguro la salvaba. — EduPrestoOK (@EduPresto) February 10, 2021

Sus publicaciones redundan en videos agresivos, xenófobos y machistas, con títulos que rezan “Haga patria, mate un chorro” o “El curro de los derechos humanos” .

El Presto, a su vez, promociona el fin de la libertad sindical, la erradicación de los sindicatos y que el Estado deje de mantener “vagos”, además de repudiar la interrupción voluntaria del embarazo y considerar que las mujeres que pelean por el aborto legal, seguro y gratuito no son más que “estúpidas que nunca abrieron un libro, histéricas que gritan y no dejan hablar al que piensa distinto”.

Luego del ataque a huevazos de Lilia Lemoine al móvil de C5N durante una marcha anticuarentena en el Obelisco, Prestofelippo también se ganó su minuto de fama. Pero a diferencia de la otra militante del espacio político de Espert, que solo recibió una infracción, "El Presto" fue denunciado penalmente por "amenazas e incitación al odio y la violencia" a raíz de un tuit dedicado a Cristina Fernández de Kirchner que rezaba: "Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO".

Por esa causa. tras resistirse a un allanamiento en el departamento donde vive en Córdoba, fue detenido y luego liberado.

Tanto El Presto como Patricia Bullrich se convirtieron en tendencia en Twitter con numerosas críticas por el posteo de la líder del PRO sobre su encuentro. Muchos recordaron la foto de Prestofilippo junto al genocida Jorge Rafael Videla.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FYoung_Lust15%2Fstatus%2F1359497572231110658 Gran timing el de Bullrich recibiendo al violentín del Preso el día después del femicidio de Úrsula. Después digo que ser macrista y feminista al mismo tiempo es imposible y me tratan de machista. Ja. pic.twitter.com/TQqM69CjiO — Fiorella Sarasabsay (@Young_Lust15) February 10, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdiegotajer%2Fstatus%2F1359495635133677570 Re turbio todo lo que rodea a Patricia Bullrich. Qué personaje oscuro. https://t.co/Bx8kpG4wlT — Diego Tajer (@diegotajer) February 10, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmausorio%2Fstatus%2F1359502256186552327 Bullrich sabe perfectamente qué tipo de persona es este muchacho, pero ya se vio que este tipo de derecha busca expandir todo el tiempo el límite de decible. Funcionó en Brasil y buscará hacerlo acá. pic.twitter.com/E0ZXIv0OHo — Mauro Osorio (@mausorio) February 10, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMartinAlbertus%2Fstatus%2F1359533401074774021 Uno que "manifiesta sus ideas sin ser políticamente correcto" según Pato Bullrich... pic.twitter.com/yF1uvm0KMO — Martin Albertus (@MartinAlbertus) February 10, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLautafym%2Fstatus%2F1359487965869793287 "Sin ser políticamente correcto" = ser xenófobo, racista, machista y tener de ídolo a Videla. pic.twitter.com/riZeyv7GUX — Lautaro FyM (@Lautafym) February 10, 2021