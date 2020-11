Patricia Bullrich pidió perdón por usar pasajes del Senado para ir a la marcha en Córdoba

La presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich , afirmó este miércoles que cometió "un error administrativo" al utilizar pasajes del Senado para viajar a Córdoba y participar del banderazo contra el Gobierno el pasado domingo, ante lo cual aseguró que devolverá el dinero a la Cámara alta. "Esas cosas administrativas de los equipos, que por ahí no se dan cuenta. El mecanismo es legal y está reglamentado en el Senado. Pero no me correspondía a mí hacerlo", sostuvo la ex ministra de Seguridad.

En diálogo con "Alguien tiene que decirlo", el programa que conduce por Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia, la referente opositora explicó que "hubo un error administrativo del equipo que no entendió que no era conveniente" utilizar ese mecanismo. "Los voy a devolver, para enmendar el error. Uno puede cometer un error sin intención. No sabía, no tenía información, porque fue un trámite que se hizo entre el partido y el Senado: yo no participé del procedimiento, sino las (secretarías) privadas. No me di cuenta hasta que salió en los medios, sino lo hubiera hecho de otra manera", insistió. Y agregó: "Fue un error administrativo, una equivocación, por no estar metida en el tema y no saber cómo era. Lo voy a reparar y ésa es la actitud positiva".