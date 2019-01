"Pasaron dos años antes de que me diga eso. Yo no estaba casada, después me casé", aclaró. Y al ser consultada sobre su negativa, la ex modelo explicó: "No me fui porque tengo familia en México, y no puedo decir esto, pero la verdad es que son muy distintos a nosotros. No podría, yo soy como muy rápida en la vida cotidiana y ellos son muy tranquilos".

Piñeyro le preguntó si su rechazo tuvo que ver sólo con eso, y ella dio otro motivo. "Igual él es la persona más triste que conocí en mi vida, tiene una historia de vida tremenda. Hablábamos mucho cuando estábamos juntos y me contó muchísimo de la madre. Tenía mucha depresión, es un chico que tuvo una vida con muchísimo éxito pero bastante complicada", reflexionó.

Tras el revuelo que generaron sus declaraciones, la ex modelo acudió a su cuenta de Twitter para hacer algunas aclaraciones

Sarán saltó a la fama en su país gracias a una publicidad televisiva de jeans que grabó en un ascensor y que causó furor por lo atrevido de las escenas y el escultural físico de esta modelo. En 1988 fue convocada por Raúl Lecouna para formar parte de la telenovela Amándote junto a junto a Arnaldo André

