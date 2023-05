Patricia Sosa contó la verdad de su durísima pelea con Valeria Lynch

En primer lugar, le consultaron acerca de aquella vez que Valeria no quiso que Karina la Princesita cantara con ellas en el Colón, actitud que a ella le molestó: “Mi manager recibe el llamado de la manager de Valeria, diciéndole: ‘¿Patricia va a cantar si canta la Princesita?’. ‘Sí, ¿por qué? ¿qué pasa?’ le respondió. ‘Porque de este lado no hay forma’”.

Patricia Sosa recordó una de las peleas con Lynch

“Se creo toda una cosa, que yo no sé cómo disparó. Si fue por el productor, no sé que pasó. Pero la Princesita estuvo out”, recordó Patricia Sosa.

Luego, los panelistas quisieron recordar que Karina era como una invitada, y que las protagonistas eran ellas, a lo que Sosa negó: “No, no. Karina también era parte de una de las elegidas del espectáculo. Se sumaba al espectáculo. Aparte que es re buena cantante”.

Ante la duda de porqué fue el rotundo no de Lynch, se especuló con la posibilidad de que sea por el género que interpreta la cantante de movida tropical. Allí, la esposa de Oscar Mediavilla continuó: “Igual te va a decir que no. Es una manera de ser. A mi me gusta ir simple, o te digo la verdad o te digo esto no lo puedo decir. No tengo memoria para mentir”.