Revelan los motivos por lo que Valeria Lynch borró a su hijastra de su vida

Fue ahí cuando Valeria Lynch descubrió lo que pasaba y, según Lussich, “se termina de pudrir todo y es ahí donde empieza a terminar esa relación”.

“Un día Taís terminó en la calle, no pudo ni siquiera volver a buscar sus pertenencias, fue bloqueada del WhatsApp y no pudo volver ni a ver a sus perros”, agregó el conductor de Socios del Espectáculo.

Valery Lynch 2.jpg

Según parece, fue el propio Mariano Martínez quien descubrió que Taís estaba grabando las conversaciones de la casa y enviándosela a su padre. Algo que Valeria Lynch lo tomó como una traición, ya que le daba asilo a la joven, a pesar de los problemas judiciales que tenía con su ex pareja.

“Taís está muy dolida por haber sido echada y no pudo volver a su casa. Valeria no le dejó sacar la ropa de la casa, no pudo volver a ver a sus perros, no sacó el cepillo de dientes ni sus fotos ni su diario íntimo. Según el entorno de Cau, Taís tampoco pudo sacar una foto que tenía de su verdadera madre y que estaba dentro de la casa”, cerró Rodrigo Lussich.