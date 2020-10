Patricia Sosa durísima con las admiradoras de Mediavilla

De esta manera, entre risas, la cantante ¿amenazó? con humor a las famosas que elogian a su pareja en Cantando 2020, pero como sabemos, las humoradas siempre llevan algo de verdad, así que mejor que las admiradoras de Mediavilla se cuiden de Patricia Sosa, quien ya demostró ser una mujer de armas llevar.

Según publicó Ciudad Magazine, en una entrevista radial la cantante reconoció que es fanática del Cantando 2020 y que gracias a Oscar Mediavilla, está al tanto de lo que pasa adelante ¡y detrás! de cámara.

En un momento de la entrevista Patricia Sosa elogió a su pareja al contar que le cuenta todo. Por ejemplo, si una famosa le tira onda detrás de cámara, se lo dice. ¿Cómo reacciona Patricia? Según ella, se ríe.

“¡Le tiran onda! Cuando viene del estudio, me cuenta: se me acercó Fulana y me dijo ‘mirá que me calentaste de verdad’. Lo tomo a risa porque sé con quién estoy", reflexionó, entre risas, desdramatizando la situación. Eso sí, no está dispuesta a quedarse en el molde pase lo que pase. "Pero que no se pase a mayores porque voy a ir a cagar a trompadas a alguna”, sentenció, sin vueltas