Paula Chaves contó qué estaba haciendo cuando falleció su abuelo

Paula Chaves recordó a su abuelo Kaki 2.jpg

“Todavía no les conté cómo fue su partida. Como me enseñó y me cuidó hasta ese día. Tan genio. Se quedó dormido, durmiendo su siesta. Y eligió que fuera el 5 de agosto. ¿Saben que estaba haciendo yo en ese momento?”, consultó Paula Chaves a sus seguidores jugando con la intriga, luego se respondió a sí misma: “Estaba asistiendo a mi primer parto...”.