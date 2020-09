Paula Trápani debutó en el Cantando y recordó su salida del noticiero de Telefe

“Amo cantar. Soy comunicadora y creo que la música es también una forma de comunicación”, expresó la concursante dando a entender porque había aceptado ser parte de la propuesta, para luego llevarse 20 puntos del jurado.

Embed

Previo a su performance, la ex conductora habló de su carrera e hizo referencia a por qué abandonó el noticiero de Telefe, lugar en el que se ganó el cariño de la gente.

Embed

“Cuando me fui la primera vez de Telefe me pasó que yo elegí esta profesión por lo dinámica que es, por estar todo el tiempo encontrándote con cosas nuevas, inesperadas. Y estando mucho tiempo al frente de la conducción del noticiero en un momento sentí que me había achanchado”, arrancó la periodista, quien también fue parte del Patinando por un sueño, y siguió: “Necesitaba desafíos nuevos y ahí me ofrecieron hacer magazines, donde una se puede mostrar cómo es. En esa época, el noticiero era mucho más acartonado que el de hoy. Era muy cuadrado, estructurado, y en un momento sentí que tenía ganas de despegar de eso, de demostrar que tenía piernas debajo del escritorio, y fui por otros desafíos”.

“Quizá hoy todavía estaría haciendo el noticiero del mediodía de Telefe si no hubiera tomado esa decisión. La verdad es que capitalicé todo lo que hice durante estos años y estoy contenta”, finalizó Trápani.