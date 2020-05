¿Paulo Londra fue estafado por sus productores?

“Confié en ellos, rechacé otros contratos porque decían que no eran lo mejor para mí. Estaba entusiasmado, pensé que todo lo mejor posible estaba por venir... Hice música como un loco. Podía hacer hasta 6 temas por día, todo gracias a esta disciplina que tenía del freestyle”, contó sobre sus inicios.

Sin embargo, sin que lo sospechara, terminó firmando un contrato de una forma muy tramposa. “Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes y entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban. Pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa”.

Como si fuera poco, el propio Ovy le dijo que ese contrato no valía y que se podía romper o revisar cuando él quisiera. Sin embargo, el abogado de la productora fue contra él con ese contrato: “Me sentía burlado por dos que siempre se complotaban para que mi opinión no cuente, y tuve que pedir ayuda. Siempre querían aparecer en los videos, siempre me decían qué decir, yo no podía decidir nada”.

