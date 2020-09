Paulo Vilouta contó su drama con el coronavirus: "Te rompe el cuerpo"

“Estoy bien, mejor. No al 100 por ciento, pero con ganas de empezar, saliendo. Inculcando que no es fácil. El sábado 22 (de agosto) me hice el test porque en la radio tuvimos unos cuantos episodios y ahí recibo el resultado. El resultado impacta. Vos estás esperando que sea negativo, yo estaba convencido, porque estaba asintomático. El resultado te sacude”, explicó el periodista.

“Es un virus que genera mucha soledad, internado o en tu casa. Vos no tenés a nadie al lado que te pueda dar una mano. Yo tengo amigos como Gustavo López y Eduardo Feinmann que veía que se los llevaban internados, entonces temía que mi situación explotara y me tuvieran que llevar”, explicó Vilouta.

Paulo Vilouta, tras recuperarse de coronavirus: "Llega un momento que no tenés más fuerza"

Con los ojos vidriosos, siguió su relato: "Te rompe el cuerpo, es un cansancio terrible, hay cosas que cuento ahora. El primer día, cuando explota y se difunde, llegué a tener 902 mensajes de WhatsApp y no podía contestar, no tenés fuerzas. Te pone en un estado de mucha soledad, no tenés voluntad ni para ir a hacerte un te".

"Esto explota antes de que yo lo cuente y ya tenía una carta de los vecinos ofreciendo ayuda. Divinos, yo lo agradezco. El día que fui a buscar el alta tuve que subir una rampa de la cochera y me sentí sin aire. Fue el primer síntoma que tuve, me acostaba y abría la ventana porque faltaba aire. Me dejó sin fuerza y triste. La cama te come, no quería estar en la cama. Los días se repiten mucho, a veces no tenés ganas ni de comer. Te rompe el cuerpo, no tenés voluntad", comentó ante el silencio de sus compañeros, que lo recibieron con aplausos tras dos semanas de ausencia.