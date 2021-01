Pazos incomodó a Claudia con una pregunta sobre Diego

"A mí hay algo que me llama mucho la atención y es que cada vez que hablás de Diego decís ‘el papá de mis hijas’. Me genera rareza o ruido. ¿Por qué no le decís Diego? ¿O cuándo dejaste de decirle Diego?", le preguntó la panelista, en referencia a las declaraciones que hizo Claudia al dedicarles su triunfo "a los que no están". "Falta gente que me gustaría que esté acá, pero no puede. Empezando con mi nieto, que se fue a ver a su papá; mi mamá, que no está bien de salud; el papá de mis hijas, que no está", había dicho la Tata en el envío, sin mencionar el nombre del fallecido astro del fútbol.