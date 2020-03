En este nuevo material se encuentran pasajes transitados por el new wave y el post-punk en "Dance Of The Clairvoyants" y también hay pulsos rockeros en "Superblood Wolfmoon" y "Quick Escape".

Pearl Jam - Dance of the Clairvoyants

Además, hay composiciones con cierta cercanía a la alucinada obra de Roger Waters en "Retrograde" y "Rivercross".

"Hacer este disco ha supuesto un largo recorrido, a veces desconcertante y emocionalmente oscuro, pero también una hoja de ruta experimental y fascinante hacia la redención musical", manifestó Eddie Vedder en la nota de prensa que dio aviso al lanzamiento de Giganton.

Según McCready, la placa es "una llamado de atención sobre los males que acosan al mundo actual", como el cambio climático, algo que se refleja en la foto de portada. Hablar de conflictos globales implica para Pearl Jam hablar del presidente de EE.UU., Donald Trump, con cuya administración han sido especialmente combativos.

En su nuevo disco, la banda hace referencia a los conflictos globales.