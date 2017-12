En declaraciones a LU5 recalcó que "me llena satisfacción" la nueva conformación "porque tendremos mejores condiciones para terminar el mandato", en relación a la victoria de Cambiemos obtenida en octubre pasado.

Sobre el voto negativo a la extensión del contrato a la empresa Pehuenche, Quiroga dijo que "hace responsables" a los concejales por no avalar la intención de extender la prestación del servicio.

"No entienden, o no saben de que se trata, y hoy atentan contra la calidad del sistema, y podemos volver al sistema anterior si no avanza", indicó el jefe comunal.

Quiroga dejó entrever qué si fuese necesario habrá sesiones extraordinarias durante el mes de enero o febrero.

Desde el MPN, la concejal María Eugenia Ferraresso sostuvo que el tema no puede tener tratamiento "y lo más conveniente será llamar a una nueva licitación".

"Estamos hablando de dos años, no se puede, es mucho. Es fácil pasarle la responsabilidad al Concejo", sostuvo la edil en LU5.

