La mujer reiteró que no le interesa recuperar ni el dinero ni el celular pero sí los últimos recuerdos que tiene almacenados en la memoria del teléfono.

"Ese chip guardado, para mi es parte fundamental de mi vida. No me importa el aparato ni el dinero sino esa voz, esas imágenes que no voy a volver a escuchar ni ver nunca más. Necesito esos recuerdos que para mí son invaluables", relató con angustia la damnificada.

