Peligra la continuidad de Thiago en Gran Hermano: el motivo

En tanto que el reglamento de Gran Hermano es claro sobre este tipo de casos. “Muerte de algún de familiar o alguna causa de fuerza mayor, como lo que pasa con el papá de Thiago, son las únicas razones que pueden romper el aislamiento, según el reglamento de Gran Hermano”, twitteó Leo Arias, periodista de Crónica TV.

“Si la producción decide que es necesario comentarle esta información a Thiago se lo citará al confesionario”, aseveró, sobre la posibilidad de que el concursante esté al tanto de la situación familiar dentro del reality show.

Claro que no es una expulsión directa de parte de Gran Hermano, pero podría ser el motivo por el cual el joven de 19 años y que emocionó a todos con su historia deje de participar del programa para acompañar a la familia.

En las redes sociales, los seguidores de Thiago recordaron que el joven ingresó a la casa por sus hermanos y no por su padre. “No le pueden cagar así la vida al pibe!!! O sea, qué quieren q haga si se entera? Se va a ir, se va a deprimir, ¡¡¡y encima va a perder la oportunidad que tanto le costó conseguir!!!”, “Que no le digan nada, El entró ahí x sus hnos , no x su padre”, “Seguramente está situación de maltrato ya pasó anteriormente, no creo que sea la primera vez que el padre se embriaga y está suelto de mano, que desagradable y después está en la tele como familia felii ... no creo q deban molestar a Thiago con esta miseria, déjenlo vivir en paz”, “Ese padre no vivía ahí...fue x lo de Gh... todo un circo..la fama les va a causar muchos problemas..”, Lo mejor que pueden hacer es no decirle nada. Thiago está enfocado en el programa y piensa en sus hermanos más que nada. ¡No le caguen la posibilidad al pibe!”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.