Peluche recibió el alta y envió un mensaje al básquet local

“El accidente que me pasó a mí fue muy triste, yo iba en mi moto a trabajar y me chocaron de atrás. Pero lo importante es que vengo a agradecerle a cada persona que donó sangre por mí, que donó dinero, que estuvo orando por mí. Sinceramente gracias, que Dios los bendiga”, expresó el joven jugador del club Auca Mahuida.

Peluche ya tiene el alta médica, pero en estas horas, definían si era trasladado a Rincón de Los Sauces o debía quedarse en la capital neuquina.

Peluche recupera el alta

A Pineda lo chocó un camión, cuando se dirigía en su motocicleta a trabajar. El joven de 21 años, es sostén de familia junto a su mamá y desde hace seis años viven en la provincia. Cuando se conoció el grave estado de salud del basquetbolista tras el accidente, todo el básquet zonal se movilizó para enviarle ánimo y también para ayudarlo donando sangre, como tambien dinero.

“Yo ahora estoy diez veces mejor. Tuve doce días en coma. Pero les agradezco a Dios y a ustedes por el trato que me dieron, me apoyaron siempre, gente que me conocía y gente que no me conocía. Gracias de todo corazón”, dijo Peluche, que después de varias cirugías, puede irse del centro de salud, para seguir recuperándose en casa.

“Todavía me falta poco, todavía estoy peleando la batalla. Sinceramente casi me muero, pero Dios es el dueño del mundo y me cambió. Gracias a todos los clubes de básquet”, dijo Peluche.